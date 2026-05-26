Osmaniye bayram namazı saati 2026: Osmaniye Kurban Bayramı Namazı Ne Zaman ve Saat Kaçta Kılınacak?

Kurban Bayramı öncesinde Kilis ve Osmaniye’de bayram namazı saati araştırmaları hız kazandı. Diyanet’in 2026 takvimiyle birlikte iki ilde sabah kılınacak namazın vakitleri netleşti.
KİLİS-OSMANİYE BAYRAM NAMAZI SAATİ 2026
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre 2026 yılında Kurban Bayramı, 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayramın ilk sabahında kılınacak olan bayram namazı ise aynı gün ülke genelindeki camilerde cemaatle birlikte eda edilecek ve müminler bu önemli ibadeti toplu halde yerine getirecek.
Kilis bayram namazı vakti: 05:49
Osmaniye bayram namazı vakti: 05:51
Ankara Bayram Namazı Saati: 05:59
İstanbul Bayram Namazı Saati: 06:12
İzmir Bayram Namazı Saati: 06:25
Bursa Bayram Namazı Saati: 06:13