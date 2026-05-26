Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını tetiklemeye devam ediyor. Yeni haftanın ikincigününde brent petroldeki hareketlilikle birlikte pompaya yansıyan rakamlar araç sahiplerinin gündeminde ilk sırada yer alıyor. 26 Mayıs 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları güncellendi. Bugün 26 Mayıs 2026 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin kaç TL? Motorin kaç TL? İşte ayrıntılar...
BENZİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?
Bayramda Benzin ve Motorine indirim henüz beklenmiyor.
İstanbul’da Benzin Fiyatları
AVRUPA YAKASI
Benzin: 65.10 TL
Motorin: 67.03 TL
LPG: 33.89 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 64.97 TL
Motorin: 66.90 TL
LPG: 33.29 TL
Ankara akaryakıt fiyatı
Benzin: 66.08 TL
Motorin: 68.16 TL
LPG: 33.87 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 66.36 TL
Motorin: 68.43 TL
LPG: 33.69 TL
Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?
Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, Gümrük Muhafaza müdürlüklerince işlenen Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması baz alınıyor. Bu rafinaj fiyatlarına dolar kurundaki değişimler ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile KDV oranları eklenerek şirketlerin depo teslim ve pompa satış fiyatları belirleniyor. Dağıtım firmalarının uyguladığı serbest piyasa politikası nedeniyle rakamlar iller ve bayiler arasında küçük değişiklikler gösterebiliyor.