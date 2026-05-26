Akaryakıt fiyatları yükseliyor! Bugün (26 Mayıs 2026) İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin, motorin, LPG güncel akaryakıt fiyatları

Tuğba Güner
15:1326/05/2026, Salı
Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını tetiklemeye devam ediyor. Yeni haftanın ikincigününde brent petroldeki hareketlilikle birlikte pompaya yansıyan rakamlar araç sahiplerinin gündeminde ilk sırada yer alıyor. 26 Mayıs 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları güncellendi. Bugün 26 Mayıs 2026 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin kaç TL? Motorin kaç TL? İşte ayrıntılar...

BENZİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Bayramda Benzin ve Motorine indirim henüz beklenmiyor.

İstanbul’da Benzin Fiyatları


AVRUPA YAKASI


Benzin: 65.10 TL

Motorin: 67.03 TL

LPG: 33.89 TL



ANADOLU YAKASI


Benzin: 64.97 TL

Motorin: 66.90 TL

LPG: 33.29 TL

Ankara akaryakıt fiyatı


Benzin: 66.08 TL

Motorin: 68.16 TL

LPG: 33.87 TL



İzmir akaryakıt fiyatları


Benzin: 66.36 TL


Motorin: 68.43 TL

LPG: 33.69 TL


Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, Gümrük Muhafaza müdürlüklerince işlenen Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması baz alınıyor. Bu rafinaj fiyatlarına dolar kurundaki değişimler ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile KDV oranları eklenerek şirketlerin depo teslim ve pompa satış fiyatları belirleniyor. Dağıtım firmalarının uyguladığı serbest piyasa politikası nedeniyle rakamlar iller ve bayiler arasında küçük değişiklikler gösterebiliyor.



