Sakarya bayram namazı saati belli oldu! 27 Mayıs Çarşamba Sakarya Kurban Bayramı vakitleri

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte Sakarya’da yaşayan vatandaşlar, bayram namazının saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Kurban Bayramı namaz vakitlerine göre, Sakarya’da bayram namazı 27 Mayıs Çarşamba günü saat 06:06'da kılınacak. İl genelindeki vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Sakarya ilçe ilçe bayram namazı vakitleri de belli olurken, Diyanet’in açıkladığı saatler doğrultusunda hazırlıklar hız kazandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2026 Kurban Bayramı namaz saatleri açıklandı. 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar, yaşadıkları illerde bayram namazının saat kaçta kılınacağını araştırıyor. Diyanet verilerine göre bayram namazı İstanbul'da 06.12, Ankara'da 05.59, İzmir'de 06.25 ve Sakarya'da 06.06'da eda edilecek.
Sakarya'da bayram namazı saati kaç kılınacak?
Akyazı Kurban Bayram Namaz Vakti 06:06
Geyve Kurban Bayram Namaz Vakti 06:08
Hendek Kurban Bayram Namaz Vakti 06:05
Karasu Kurban Bayram Namaz Vakti 06:05
Kaynarca Kurban Bayram Namaz Vakti 06:06
Kocaali Kurban Bayram Namaz Vakti 06:04
Pamukova Kurban Bayram Namaz Vakti 06:08
Taraklı Kurban Bayram Namaz Vakti 06:07
Bayram namazı nasıl kılınır?
Bayram namazına nasıl niyet edilir?
Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:
Bayram namazı 1. rekat kılınışı
· İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
· Gizlice Sübhaneke okunur.
· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.
· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.
· İkinci rekate kalkılır.
Bayram namazı 2. rekat kılınışı
· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
· Cemaat ise sessizce imamı dinler.
· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
· Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.
· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.