Tekirdağ başta olmak üzere Türkiye genelinde Kurban Bayramı namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü idrak edilecek Kurban Bayramı’nın ilk sabahında vatandaşlar camilere akın edecek. Diyanet’in verilerine göre Tekirdağ’da bayram namazı saat 06.18’de kılınacak. İlçelerde ise coğrafi konuma göre birkaç dakikalık farklılıklar yaşanırken, vatandaşlar bulundukları ilçenin namaz vaktini araştırmaya başladı. Tekirdağ merkez ve tüm ilçelerin bayram namazı saatlerine haberimiz üzerinden ulaşılabilmekte. İşte Tekirdağ ilçeleri Kurban Bayram namazı saatleri.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı 2026 yılı dini günler takvimine göre, İslam âleminin en kutsal dönemlerinden biri olan Kurban Bayramı bu yıl 27 Mei Çarşamba günü idrak edilmeye başlanıyor. Büyük bir manevi heyecanla beklenen bayram namazı saatleri İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropollerin yanı sıra tüm şehirler için netleşirken, Tekirdağ merkezinde namazın saat 06.18'de kılınacağı açıklandı. Tekirdağ ilçelerinde Kurban Bayramı bayram namazının saat kaçta kılınacağını yoğun bir şekilde sorguluyor.
Tekirdağ Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
Tekirdağ’da bayram namazı saat 06.18’de kılınacak.
Çerkezköy Kurban Bayram Namaz Vakti 06:15
Çorlu Kurban Bayram Namaz Vakti 06:16
Ergene Kurban Bayram Namaz Vakti 06:16
Hayrabolu Kurban Bayram Namaz Vakti 06:19
Kapaklı Kurban Bayram Namaz Vakti 06:15
Marmaraereğlisi Kurban Bayram Namaz Vakti 06:16
Malkara Kurban Bayram Namaz Vakti 06:20
Saray Kurban Bayram Namaz Vakti 06:15
Şarköy Kurban Bayram Namaz Vakti 06:20
Bayram namazı nasıl kılınır?
Bayram namazına nasıl niyet edilir?
Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:
Bayram namazı 1. rekat kılınışı
· İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
· Gizlice Sübhaneke okunur.
· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.
· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.
· İkinci rekate kalkılır.
Bayram namazı 2. rekat kılınışı
· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
· Cemaat ise sessizce imamı dinler.
· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
· Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.
· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.