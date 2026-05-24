Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu

20:5024/05/2026, Pazar
Çorumlu futbolcuların maçtaki gol sevinci
Daha önce Süper Lig’de mücadele etmeyen Esenler Erokspor ile Çorum FK, play-off finalinde tarihi bir karşılaşmada kozlarını paylaştı. Büyük heyecana sahne olan mücadelede 90 dakikanın ardından Süper Lig’e yükselen son takım belli oldu.

Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler'in ardından Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım belli oldu.


1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor ile Çorum Futbol Kulübü, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Çorum ekibi mücadeleyi 2-0 kazandı.


Çorum FK'ya galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Serdar Gürler ve 52. dakikada Mame Thiam kaydetti.


Esenler Erokspor'da Kanga, maçın 90+3. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.


Teknik direktör Uğur Uçar'ın çalıştırdığı kırmızı-siyahlılar, bu sonucun ardından tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi.








