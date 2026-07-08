Zeki Çelik kararını verdi: Üç yıllık imzayı attı
14:32, 08/07/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 14:44, 08/07/2026, Çarşamba
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Adı transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Zeki Çelik, geleceğiyle ilgili kararını verdi. Milli sağ bekin, 3 yıllık sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.
Transfer döneminde adı sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Zeki Çelik'in yeni adresi netleşti.
Son haftalarda Türk kulüpleriyle anılan 29 yaşındaki sağ bek, kariyerini İtalya'da sürdürme kararı aldı.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre, Serie A temsilcisi Roma, sözleşmesi sona eren milli futbolcuyla yeniden anlaşma sağladı.
Tarafların 3 yıllık yeni sözleşme üzerinde el sıkıştığı ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılmasının beklendiği ifade edildi.
2022 yılında Roma'ya transfer olan Zeki Çelik, İtalyan ekibinin formasını bugüne kadar 151 resmi karşılaşmada giydi. Milli futbolcu bu süreçte 2 gol atarken, 10 da asist yaptı.
Başlıklar :Zeki ÇelikRomaFenerbahçeGalatasaray
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