Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynamıştı: Amedspor'dan yıldız futbolcuya teklif
13:45, 08/07/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 13:54, 08/07/2026, Çarşamba
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Süper Lig'in yeni temsilcilerinden Amedspor, transferde dikkat çeken bir isme yöneldi. Diyarbakır ekibinin daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray formaları giyen yıldız oyuncu için resmi teklif yaptığı belirtildi.
Amedspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Diyarbakır ekibi, hücum hattını güçlendirmek adına dikkat çeken bir ismi gündemine aldı.
Ajansspor'un haberine göre Amedspor, Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Michy Batshuayi için resmi teklif yaptı.
Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanmasının beklendiği aktarıldı.
Batshuayi, Türkiye kariyerinde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray formalarını giymişti.
Amedspor yönetiminin Belçikalı yıldızı kadroya katmak için temaslarını sürdürdüğü belirtiliyor.
Başlıklar :Süper LigAmedsporMichy Batshuayi
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