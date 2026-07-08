İlhan Fakılı idolünü açıkladı

Siyah-beyazlı kulüpte sıcak bir şekilde karşılandığını aktaran genç futbolcu, "Benim için de güzel bir başlangıç oldu. Sezon açılışını sabırsızlıkla bekliyorum. Bu benim için çok büyük bir adım. Beşiktaş gibi bir kulübün bu şansı vermesi benim için çok değerli. Fransa'da doğdum, büyüdüm. Fransa'da kariyerime başladım. Çok büyük bir kulübe geldiğimin farkındayım" diye konuştu.