Galatasaray’ın yıldızına Suudi Arabistan’dan teklif: Yönetim rakama bakmadan reddetti!
09:55, 08/07/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 10:06, 08/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig'de üst üste elde ettiği şampiyonlukların ardından yeni sezonda 5. yıldız hedefi Galatasaray, transferde sadece oyuncu almakla kalmıyor elindeki yıldızları da takımda tutmaya özen gösteriyor. Son olarak takımın savunmadaki bel kemiğine gelen teklifi reddeden sarı-kırmızılılar oyuncu ile sözleşme uzatmak için çalışmalara başladı.
Galatasaray'ın savunma oyuncularına talipler çıkmaya devam ediyor.
Como'nun ilgilendiği Davinson Sanchez'den sonra partneri Abdülkerim Bardakcı'ya da Suudi Arabistan kulüpleri el attı. Ancak yönetim savunmanın iki bel kemiğini bırakmayı düşünmüyor.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan 31 yaşındaki Abdülkerim Bardakcı, savunma performansının yanı sıra bir kez gol sevinci yaşadı.
Deneyimli savunma oyuncusunun, Galatasaray ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
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