Kimsenin fark etmediği detay: Dünya Kupası maçını terk edeceklerdi!
Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile karşı karşıya gelen Mısır, futbol tarihine geçebilecek bir geri dönüşe ve tartışmalı hakem kararlarına sahne olan mücadelede sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Mısır, bulduğu gollerle 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. Ancak ikinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Arjantin, peş peşe bulduğu gollerle skoru 3-2'ye çevirerek çeyrek finale yükseldi.
Mücadelenin ardından ise skor kadar hakem François Litxer'in kararları da gündem oldu. Mısırlılar özellikle son gol öncesinde yaşanan pozisyona büyük tepki gösterdi.
Mısır cephesi, kendi lehlerine verilmesi gerektiğini savunduğu penaltının çalınmadığını, oyunun devamında ise Arjantin'in galibiyet golünü bulduğunu belirterek hakem yönetimini sert şekilde eleştirdi.
Karşılaşmanın son bölümlerinde tansiyon iyice yükselirken dikkat çeken bir görüntü de Mısır Teknik Direktörü Hossam Hassan'dan geldi. Tecrübeli teknik adam, hakem kararlarına duyduğu tepkinin ardından ellerini havaya kaldırarak maçtan çekilme işareti yaptı.
O anlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Mısır cephesinin hakem yönetimine olan öfkesi maçın önüne geçti.
Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte Mısırlı futbolcular ve teknik heyet uzun süre hakem François Litxer'e itirazlarda bulunurken, tartışmalı kararlar karşılaşmanın en çok konuşulan konusu oldu.
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