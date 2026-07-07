Yıldız oyuncu yarın akşam İstanbul’a geliyor: Taraftarlar karşılama yapacak
14:19, 07/07/2026, SalıG: Güncelleme: 14:19, 07/07/2026, Salı
Yeni Şafak
Beşiktaş yeni transferi için geri sayıma başladı. Siyah-beyazlıların anlaşma sağladığı milli orta saha oyuncusunun yarın gece İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
Beşiktaş, Salih Özcan transferinde sona geldi.
Siyah-beyazlı kulüple anlaşma sağlayan milli orta saha oyuncusunun, yarın saat 23.00'te İstanbul'da olması bekleniyor.
Salih Özcan'ın İstanbul'a gelişinin ardından sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atarak Beşiktaş'ın yeni sezon kampına katılması bekleniyor.
Başlıklar :BeşiktaşSalih ÖzcanSüper Lig
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