Mason Greenwood’dan Fenerbahçe mesajı: İstanbul’a ne zaman geliyor?
11:38, 07/07/2026, SalıG: Güncelleme: 11:38, 07/07/2026, Salı
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Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mason Greenwood ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İngiliz futbolcunun, mesaj gönderdiği kaydedildi.
Fenerbahçe’nin transfer görüşmeleri yaptığı Mason Greenwood, sarı lacivertli takıma katılmak için gün sayıyor.
Takvim’in haberine göre; Greenwood, Marsilya yönetimiyle görüştü ve şu ifadeleri kullandı:
“Ben Fenerbahçe’ye transfer olmak istiyorum. Kolaylık sağlayıp, yapılan teklifi kabul edin.”
Fotomaç’ın haberine göre ise Fenerbahçe, Greenwood için Marsilya yönetimi ile anlaşma sağladı.
Greenwood'un anlaşmaların resmileşmesi sonrasında İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Başlıklar :Mason GreenwoodFenerbahçeMarsilya
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