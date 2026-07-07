Son dans erken bitti! Cristiano Ronaldo’yu ağlatan son dakika düdüğü
08:42, 07/07/2026, SalıG: Güncelleme: 08:43, 07/07/2026, Salı
Yeni Şafak
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda dünya futbolunun iki devi Portekiz ve İspanya, Teksas'taki Dallas Stadium'da kelimenin tam anlamıyla bir erken final mücadelesinde karşı karşıya geldi.Maç boyu büyük bir taktik savaşa sahne olan karşılaşmanın 90+1. dakikasında kalesinde gördüğü golle sarsılan Portekiz, turnuvaya veda etti. Son düdüğün çalmasıyla birlikte futbol tarihinin en büyük figürlerinden biri olan 41 yaşındaki kaptan Cristiano Ronaldo, orta sahada gözyaşlarına boğuldu.
2026 Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz, 90+1'de kalesinde gördüğü golle turnuvaya veda etti.
Maçın ardından kaptan Cristiano Ronaldo gözyaşlarına hakim olamadı.
Ronaldo'nun üzüntüsü ekrana yansırken, takım arkadaşları ve rakip takım oyuncuları tecrübeli oyuncuyu teselli etmeye çalıştı.
41 yaşındaki futbolcu, İspanya ile oynanan maç öncesinde katıldığı basın toplantısında bu turnuvanın kendisinin son Dünya Kupası olacağını açıklamıştı.
Yıldız oyuncu, kulüp kariyeriyle ilgili emeklilik kararı almadığını da duyurmuştu.
Başlıklar :Cristiano RonaldoPortekiz2026 Dünya Kupası
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