Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için transfer iddiası: Kısa sürede bitecek

Fenerbahçe'nin yeni sezon kadro planlamasını değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin dünya yıldızı bir transferi kısa süre içinde bitireceğini iddia etti. Dilmen, kurulan kadroyu son yılların en güçlü Fenerbahçesi olarak değerlendirdi.
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabı X üzerinden Fenerbahçe'nin yeni sezon kadro planlaması ve transfer çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Sarı-lacivertli ekibin öncelikli ihtiyaçlarının iki santrfor ve sol bek oynayabilen bir stoper olduğunu belirten Dilmen, bu planlamanın büyük ölçüde hayata geçtiğini ifade etti.
Vedat Muriqi transferini değerlendiren Dilmen, Kosovalı golcünün beklentilerin üzerinde bir performans sergileyeceğini savunurken, ikinci santrforun ise Serhou Guirassy tarzında, bitiriciliği yüksek bir isim olması gerektiğini söyledi.
Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde bulunan Mason Greenwood transferine de değinen deneyimli yorumcu, şu ifadeleri kullandı:
"Greenwood transferinin kısa sürede gerçekleşeceğini düşünüyorum. İsmi gündeme geldikten sonra yönetim baskı altında kaldı. Geçtiğimiz sezonki istatistiklerine baktığımız zaman iyi bir transfer olarak gözüküyor."
Dilmen, Greenwood transferinin tamamlanması halinde geçen sezon şampiyonluğun kaybedilmesinde önemli payı olan hücum hattındaki eksiklerin büyük ölçüde giderileceğini dile getirdi.
Orta sahada Kante, İsmail Yüksek, Fred, Guendouzi, Marco Asensio ve Anderson Talisca gibi isimlerden oluşan güçlü bir rotasyon bulunduğunu söyleyen Dilmen, savunmada da Milan Skriniar'ın yanına Nathan Ake transferiyle önemli bir takviye yapıldığını belirtti.
Oosterwolde ile Ake arasında stoper tercihinin teknik heyetin kararı olacağını ifade eden Dilmen, sözlerini şöyle tamamladı:
"Sonuç olarak ilk 11'de oynayabilecek dört oyuncu ihtiyacı karşılanacak gibi gözüküyor. Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon son yıllarda olmadığı kadar şampiyonluk şansının çok fazla olduğunu düşünüyorum."