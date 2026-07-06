Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için transfer iddiası: Kısa sürede bitecek

Oosterwolde ile Ake arasında stoper tercihinin teknik heyetin kararı olacağını ifade eden Dilmen, sözlerini şöyle tamamladı:





"Sonuç olarak ilk 11'de oynayabilecek dört oyuncu ihtiyacı karşılanacak gibi gözüküyor. Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon son yıllarda olmadığı kadar şampiyonluk şansının çok fazla olduğunu düşünüyorum."