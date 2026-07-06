Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur’lu dul ve yetim aylığı hak sahibini ilgilendiren temmuz zammı belli oldu. Yüzde 25, 50, 75 hisse oranına göre dul ve yetim aylığı net tutarı, Temmuz zammı ile belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 17,76’lık artış, dul ve yetim aylıklarına da aynı oranda yansıtıldı. Yüzde 75 hisse ile 15 bin TL dul maaşı alanların aylığı, yüzde 17,76 zamla 17 bin 664 TL'ye yükseldi. Böylece ödeme 2 bin 664 TL arttı. İşte hisse oranına göre dul-yetim aylığı hesaplama tablosu.
Dul ve yetim maaşı zammı 2026, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri sonrasında milyonlarca hak sahibinin gelirini artıracak. Temmuz-Aralık döneminde uygulanacak yeni oranlarla birlikte dul ve yetim maaşları emeklinin bağlı bulunduğu sigorta koluna göre yüzde 13,52 veya 17,76 oranında zamlı olarak ödenecek.
Dul ve yetim maaşlarında ödeme oranı, hak sahiplerinin durumuna göre belirleniyor. Hak sahiplerine ödemeler genel olarak yüzde 25, yüzde 50 ve yüzde 75 hisse oranlarına göre yapılıyor. Çocuk bulunmayan bazı durumlarda eşe daha yüksek oran üzerinden aylık bağlanabiliyor. Bu nedenle her hak sahibinin alacağı zamlı tutar farklılık gösterebiliyor.
Dul, yetim maaşları ne kadar oldu? Yüzde 25, 50, 75 hisseli dul ve yetim aylığı alan ne kadar maaş alacak?
Yüzde 75 hisse ile 15 bin TL dul maaşı alanların aylığı, yüzde 17,76 zamla 17 bin 664 TL'ye yükseldi. Böylece ödeme 2 bin 664 TL arttı.
Yüzde 50 hisse ile 10 bin TL alanların maaşı, 11 bin 776 TL oldu. Artış tutarı 1 bin 776 TL olarak hesaplandı.
Yüzde 25 hisse ile 5 bin TL alanların maaşı ise 5 bin 888 TL'ye çıktı. Böylece ödeme 888 TL arttı.