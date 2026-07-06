Dul, yetim maaşları ne kadar oldu? Yüzde 25, 50, 75 hisseli dul ve yetim aylığı alan ne kadar maaş alacak?

Yüzde 75 hisse ile 15 bin TL dul maaşı alanların aylığı, yüzde 17,76 zamla 17 bin 664 TL'ye yükseldi. Böylece ödeme 2 bin 664 TL arttı.

Yüzde 50 hisse ile 10 bin TL alanların maaşı, 11 bin 776 TL oldu. Artış tutarı 1 bin 776 TL olarak hesaplandı.

Yüzde 25 hisse ile 5 bin TL alanların maaşı ise 5 bin 888 TL'ye çıktı. Böylece ödeme 888 TL arttı.