Sosyal yardım alanlara temmuz müjdesi! 65 yaş, evde bakım ve SED ödemeleri değişti: İşte hesaplara yatacak net rakamlar

Temmuz ayı maaş zamlarının kesinleşmesiyle birlikte milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sosyal yardım ödemelerinde de yeni dönem başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verileri sonrası memur maaş katsayısı güncellenirken, bu katsayıya bağlı olarak hesaplanan çok sayıda sosyal destek kalemi de artırıldı. Memurlara yapılan yüzde 13,52'lik zam; 65 yaş aylığından engelli aylıklarına, evde bakım yardımından Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerine kadar geniş bir yelpazede yeni tutarların uygulanmasını sağladı. Böylece milyonlarca hak sahibi temmuz ayından itibaren zamlı ödemelerini almaya hak kazandı.

1 /6 Milyonlarca vatandaşın beklediği sosyal yardım zamları resmen belli oldu. TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte memur maaş katsayısı yeniden hesaplandı ve buna bağlı olarak devlet tarafından yapılan sosyal destek ödemeleri de güncellendi. Haziran ayında aylık enflasyonun yüzde 0,99, yıllık enflasyonun ise yüzde 32,11 olarak gerçekleşmesinin ardından memur maaşlarına yüzde 13,52 oranında zam yapılırken, aynı artış sosyal yardım ödemelerine de yansıdı. Yaşlılık aylığı, engelli maaşı, evde bakım desteği ve çocuklu ailelere yönelik sosyal yardımlar yeni tutarlar üzerinden ödenmeye başlanaca

2 /6 Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini ilan etmesiyle birlikte memur maaş katsayısına endeksli sosyal yardım ödemeleri de resmi olarak zamlandı. Haziran ayında enflasyonun aylık yüzde 0,99, yıllık yüzde 32,11 gelmesiyle memurların temmuz zam oranı yüzde 13,52 olarak netleşti. Bu artış; yaşlılardan engellilere, hastalardan çocuklu ailelere kadar pek çok vatandaşa verilen devlet desteklerine doğrudan yansıtıldı.

3 /6 Yeni Zamlı Evde Bakım, Engelli ve 65 Yaş Aylığı Ne Kadar Oldu? Temmuz dönemi memur katsayı artışıyla birlikte yeni taban destek tutarları şu şekilde güncellendi: 65 Yaş Aylığı: Sosyal güvencesi bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen 6.393 TL, zamla birlikte 7.257 TL seviyesine yükseldi. Evde Bakım Aylığı: Bakıma muhtaç yaşlı ve engelliler için ödenen 13.879 TL tutarındaki destek, 15.755 TL oldu.

4 /6 %40-%69 Engelli Aylığı: Aylık 5.103 TL'den 5.793 TL seviyesine çıktı. %70 ve Üzeri Engelli Aylığı: 7.655 TL olan ödeme 8.690 TL olarak güncellendi.

5 /6 Engelli Yakını Aylığı: 18 yaşından küçük engelli yakınlarına ödenen tutar da 5.103 TL'den 5.793 TL'ye ulaştı. Hastalara Nakdi Yardım: Tüberküloz veya SSPE hastalarına verilen 13.879 TL'lik yardım aylığı 15.755 TL'ye yükseltildi.