İstanbul elektrik kesintisi programı 4-5 Temmuz 2026: İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Esenyurt

5 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Akçaburgaz ve Cumhuriyet mahallelerinde önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

6 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Zafer Mahallesi 149, 150 ve 174 numaralı sokaklar ile Adile Naşit Sokak'ta abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

6 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 12.30 saatleri arasında Bağlarçeşme Mahallesi 1104, 1121, 1123, 1166, 1167, 1168 ve 1169 numaralı sokaklar ile Bağlarçeşme ve Ondokuz Mayıs sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

6 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Bağlarçeşme Mahallesi 1106, 1114, 1117, 1118 ve 1126 numaralı sokaklarda abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

6 Temmuz 2026 tarihinde 13.30 ile 18.00 saatleri arasında Bağlarçeşme Mahallesi 1104, 1164, 1165, 1168, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174 ve 1175 numaralı sokaklar ile Bağlarçeşme ve Ondokuz Mayıs sokaklarında, Fatih Mahallesi 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 947, 949, 950, 956 ve 958 numaralı sokaklar ile Bahçe Yolu Sokak'ta, ayrıca Üçevler Mahallesi Bahçe Yolu Sokak'ta kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.