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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Meloni 'savunma sanayii iş birliğini' görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Meloni 'savunma sanayii iş birliğini' görüştü

19:033/07/2026, Cuma
G: 3/07/2026, Cuma
Yeni Şafak
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İtalya Başbakanı Meloni ile Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)
İtalya Başbakanı Meloni ile Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Türkiye ile İtalya arasında özellikle savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini güçlendirme vurgusu yaptı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

"İki ülke ilişkileri daha da ivmelenmeli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İtalya arasında özellikle savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini daha da güçlendirmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Erdoğan, iki ülke ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracak adımların atılmasının önemine dikkat çekti.

NATO Zirvesi'ni de konuştular

Görüşmede NATO gündemi de değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde müttefik ülkeler arasındaki dayanışma ve iş birliğinin daha da güçlendirilmesini beklediklerini ifade etti.



#Recep Tayyip Erdoğan
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