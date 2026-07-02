Memur maaş zammı için kritik rakam! Yeni memur maaşları büyük oranda netleşti: Polis, öğretmen ve hemşire...

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği Temmuz maaş zammı için kritik geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyon oranı kesinleşecek, memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı da netlik kazanacak. Açıklanacak son veriyle birlikte öğretmen, polis, hemşire, doktor ve diğer kamu görevlilerinin yeni maaşları kuruşu kuruşuna hesaplanırken, memur emeklilerinin aylıkları da yeniden belirlenecek. İlk 5 aylık enflasyon verileri zam hesabını büyük ölçüde şekillendirirken, son rakamın eklenmesiyle birlikte maaş tabloları kesinleşecek. Milyonlarca kişi ise "Memur zammı yüzde kaç olacak?", "Enflasyon farkı ne kadar oluşacak?" ve "Yeni memur maaşları kaç TL'ye yükselecek?" sorularına yanıt arıyor.
Temmuz ayında uygulanacak memur maaşı zammı için gözler kritik enflasyon verisine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile birlikte yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin maaş artışı kesinleşecek. Toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkı son veriyle birlikte netleşirken, kamu çalışanlarının yeni maaşları da yeniden hesaplanacak. Öğretmenden polise, sağlık çalışanından mühendise kadar tüm kamu personelini ilgilendiren zam oranı öncesinde piyasa beklentileri yakından takip edilirken, vatandaşlar "Memur maaşları ne kadar olacak?", "Enflasyon farkı kaç puan çıkacak?" ve "Temmuz zammı hangi oranda uygulanacak?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.
Temmuz zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca memur ve memur emeklisi, haziran ayı enflasyon verisiyle kesinleşecek maaş artışını bekliyor. Ocak-mayıs döneminde oluşan tabloya göre memur enflasyon farkı şimdiden maaşlara yansıyacak seviyeye geldi. Haziran verisinin açıklanmasıyla birlikte memur maaşları, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı üzerinden yeniden hesaplanacak. Peki, beş aylık veriler ışığında memur maaş zammı ne kadar oldu? Merkez Bankası beklentilerine göre memura zam oranı yüzde kaça ulaşacak? İşte enflasyon farkı dahil en güçlü maaş senaryoları...
5 AYLIK RAKAMLAR NETLEŞTİ: MEMUR ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?
Ocak-Mayıs dönemini kapsayan 5 aylık süreçte TÜFE yüzde 16,60 seviyesine ulaştı. Bu tabloya göre memur ve memur emeklileri için oluşan memur enflasyon farkı şimdiden yüzde 5,04 seviyesine gelmiş durumda. Temmuz döneminde uygulanacak yüzde 7’lik toplu sözleşme artışı da eklendiğinde, Haziran enflasyonu sıfır bile gelse memur maaş zammı yüzde 12,40’ın altına düşmeyecek. Yani temmuz zammı için taban oran netleşti.
MERKEZ BANKASI HAZİRAN BEKLENTİSİ GERÇEKLEŞİRSE NE OLACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre Haziran ayı TÜFE beklentisi yüzde 1,36 oldu. Bu tahminin gerçeğe dönüşmesi durumunda:
6 aylık toplam enflasyon yaklaşık %18,19 olacak.
Güncel memur enflasyon farkı hesabı değişecek.
Toplu sözleşme payıyla birlikte nihai memur zammı yaklaşık %13,94 seviyesine yükselecek.
YENİ MEMUR MAAŞLARI KAÇ TL OLACAK? (OLASI ZAM SENARYOLARI TABLOSU)
Mevcut durumda aile yardımı dahil en düşük memur maaşları 59 bin 896 lira seviyesinde bulunuyor. Temmuz ayında netleşecek verilere göre unvanlara göre ödenecek tutarlar baştan aşağı güncellenecek.
İşte kesinleşen 5 aylık oran (%12,40) ve Merkez Bankası beklentisine (%13,94) göre oluşabilecek yeni memur maaşları tahmin tablosu:
Maaş Kalemi / Senaryo - Mevcut Maaş (Ocak 2026) - 5 Aylık Kesinleşen Maaş (%12,40 Zamlı) - Haziran Beklentili Tahmini Maaş (%13,94 Zamlı)
En Düşük Memur Maaşı (Aile Yardımı Dahil) - 59.896 TL - 67.323 TL - 68.245 TL
Not: Nihai maaş tabloları; personelin unvanına (öğretmen, polis, hemşire, mühendis vb.), derece-kademesine, hizmet yılına, aile yardımına ve ek ödeme tutarlarına göre değişiklik göstermektedir.
MEMUR MAAŞLARI NASIL HESAPLANIYOR? ENFLASYON FARKI NEDEN KRİTİK?
Memur maaşları için yapılan zam hesaplaması, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı bir işleyişe sahip. Memurlar doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam almazlar. Sistem şu iki ana unsur üzerinden ilerliyor:
Toplu Sözleşme Zammı: Yılın ikinci yarısı için önceden belirlenen sabit artış oranı (Temmuz için %7).
Memur Enflasyon Farkı: İlk 6 ayda gerçekleşen enflasyonun, yine ilk 6 ay için verilen toplu sözleşme zammını aşan kısmı.
Eğer enflasyon toplu sözleşme hedeflerinin üzerinde kalırsa, oluşan fark maaşlara yansıtılarak memurun alım gücü korunur. Tam da bu sebeple 3 Temmuz Cuma günü TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyonu, temmuz zammı oranının tam boyutunu belirleyecek yegane unsur konumunda.