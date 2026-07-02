Memur maaş zammı için kritik rakam! Yeni memur maaşları büyük oranda netleşti: Polis, öğretmen ve hemşire...

MEMUR MAAŞLARI NASIL HESAPLANIYOR? ENFLASYON FARKI NEDEN KRİTİK?

Memur maaşları için yapılan zam hesaplaması, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı bir işleyişe sahip. Memurlar doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam almazlar. Sistem şu iki ana unsur üzerinden ilerliyor:

Toplu Sözleşme Zammı: Yılın ikinci yarısı için önceden belirlenen sabit artış oranı (Temmuz için %7).

Memur Enflasyon Farkı: İlk 6 ayda gerçekleşen enflasyonun, yine ilk 6 ay için verilen toplu sözleşme zammını aşan kısmı.

Eğer enflasyon toplu sözleşme hedeflerinin üzerinde kalırsa, oluşan fark maaşlara yansıtılarak memurun alım gücü korunur. Tam da bu sebeple 3 Temmuz Cuma günü TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyonu, temmuz zammı oranının tam boyutunu belirleyecek yegane unsur konumunda.