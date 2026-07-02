YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Üniversite YKS sınav sonuç tarihi açıklandı mı, tarih belli mi?

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için YKS maratonunun en kritik aşamalarından biri olan sonuç süreci başladı. Haziran ayında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından gözler ÖSYM'nin açıklayacağı sonuç tarihine çevrilirken, adaylar puanlarını öğrenerek tercih dönemine hazırlık yapmak istiyor. ÖSYM'nin 2026 sınav takvimiyle birlikte sonuç tarihi netlik kazanırken, sonuçların açıklanmasının ardından tercih takvimi ve üniversite yerleştirme süreci de başlayacak. Bu nedenle "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?", "Üniversite sınav sonuçları hangi tarihte ilan edilecek?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor.