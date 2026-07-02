YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Üniversite YKS sınav sonuç tarihi açıklandı mı, tarih belli mi?

Milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleştirilen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tamamlanmasının ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. Haziran ayında düzenlenen Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) giren adaylar, tercih sürecine geçmeden önce sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimi doğrultusunda sonuçların ilan edileceği tarih netleşirken, üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?", "TYT, AYT ve YDT puanları hangi gün erişime açılacak?" ve "Sonuçlar nereden sorgulanacak?" sorularına yanıt arıyor.
Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için YKS maratonunun en kritik aşamalarından biri olan sonuç süreci başladı. Haziran ayında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından gözler ÖSYM'nin açıklayacağı sonuç tarihine çevrilirken, adaylar puanlarını öğrenerek tercih dönemine hazırlık yapmak istiyor. ÖSYM'nin 2026 sınav takvimiyle birlikte sonuç tarihi netlik kazanırken, sonuçların açıklanmasının ardından tercih takvimi ve üniversite yerleştirme süreci de başlayacak. Bu nedenle "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?", "Üniversite sınav sonuçları hangi tarihte ilan edilecek?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgilere göre YKS (TYT, AYT, YDT) sonuçları 22 Temmuz tarihinde adayların erişimine açılacak.
Bu üç oturumun da sonucu aynı ekran üzerinden görüntülenebilecek. YKS sonuçları açıklandıktan sonra sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre bilgileri girilerek sorgulama işlemi yapılabilecek.