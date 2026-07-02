ALTIN FİYATLARI GÜNCEL 2 TEMMUZ 2026: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları neden düşüyor?

Altın piyasasında son haftalarda yaşanan sert değer kaybının ardından yeni günde yön yeniden yukarı döndü. Küresel piyasalarda ons altının toparlanma sinyalleri vermesi ve dolar endeksindeki hareketlilik, yurt içinde gram altın başta olmak üzere tüm altın türlerinin fiyatlarına yansıdı. 2 Temmuz 2026 Perşembe günü itibarıyla gram altın bir önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 1 değer kazanarak 6 bin 100 lira seviyesinin üzerine çıkarken, yatırımcılar ve düğün sezonu nedeniyle altın almayı planlayan vatandaşlar Kapalıçarşı'daki anlık alış-satış fiyatlarını yakından takip ediyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında yaşanan son değişimler piyasaların gündemindeki yerini korurken, yatırımcılar "Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?", "Gram altın bugün kaç TL oldu?" ve "Çeyrek altın ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.

1 /5 Son günlerde sert düşüşlerle yatırımcıların dikkatini çeken altın piyasasında ibre yeniden yukarı döndü. Küresel piyasalardan gelen gelişmeler, ons altındaki toparlanma ve döviz kurundaki hareketlilik iç piyasada altın fiyatlarını yeniden yükselişe taşıdı. 2 Temmuz 2026 Perşembe günü gram altın yüzde 0,99 primle 6.108 TL seviyelerinde işlem görürken, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yaz aylarında artan düğün sezonunun etkisiyle fiziki altına olan talep sürerken, vatandaşlar canlı Kapalıçarşı altın fiyatlarını ve güncel alış-satış rakamlarını araştırmayı sürdürüyor. Peki bugün gram altın kaç lira oldu, çeyrek altın ne kadar yükseldi? İşte altın piyasasında son durum...

2 /5 2 TEMMUZ 2026 ANLIK ALTIN FİYATLARI GRAM ALTIN FİYATI ALIŞ: 6.107,35 TL SATIŞ: 6.108,19 TL ÇEYREK ALTIN FİYATI ALIŞ: 9.851,80 TL SATIŞ: 10.079,28 TL

3 /5 YARIM ALTIN FİYATI ALIŞ: 19.642,02 TL SATIŞ: 20.158,57 TL TAM ALTIN FİYATI ALIŞ: 39.729,00 TL SATIŞ: 40.082,00 TL

4 /5 CUMHURİYET ALTIN FİYATI ALIŞ: 40.771,00 TL SATIŞ: 41.460,00 TL ONS ALTIN FİYATI ALIŞ: $4.072,84 SATIŞ: $4.073,41