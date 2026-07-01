KİRACI VE EV SAHİPLERİNİ İLGİLENDİRİYOR: Temmuz 2026 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 20 bin, 25 bin, 30 bin TL kiralar ne kadar artacak? Kira artışı hesaplama

Temmuz 2026 kira artış oranı ne zaman açıklanacak, yeni kira zammı yüzde kaç olacak? Kiracıların ve ev sahiplerinin merakla beklediği Temmuz 2026 kira artış oranı, TÜİK’in 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00’da duyuracağı haziran ayı enflasyon verileriyle netleşecek. Haziran ayında yüzde 32,24 olarak uygulanan tavan kira artış oranının ardından gözler, temmuz ayında sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiren yeni TÜFE oranına çevrildi.
Temmuz 2026 kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumunun haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla netleşecek. Yeni oran, 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00’da belli olacak.
Temmuz 2026 kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
Temmuz 2026 kira artış oranı için gözler Türkiye İstatistik Kurumunun açıklayacağı haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. Temmuz ayında kira sözleşmesini yenileyecek kiracılar ile ev sahiplerini ilgilendiren tavan artış oranı, 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00’da açıklanacak verilerle netleşecek.
Kira artışlarında belirleyici olan TÜFE verisinin açıklanmasının ardından, temmuz ayında yenilenecek kira sözleşmelerinde uygulanabilecek yeni artış oranı da belli olacak.
Açıklama takvimi şöyle:
- Enflasyon verisinin açıklanacağı tarih: 3 Temmuz 2026 Cuma
- Açıklama saati: 10.00
- Veriyi açıklayacak kurum: Türkiye İstatistik Kurumu
- Oranın geçerli olacağı dönem: Temmuz 2026’da yenilenecek kira sözleşmeleri
Haziran 2026 kira artış oranı yüzde 32,24 oldu
Haziran 2026’da kira sözleşmesini yenileyenler için uygulanabilecek tavan artış oranı, TÜİK’in mayıs ayına ilişkin verileri doğrultusunda belirlenmişti.
Haziran 2026 kira artış oranı yüzde 32,24 olarak açıklanmıştı. Temmuz ayında uygulanacak yeni oran ise haziran ayı enflasyon verilerinin duyurulmasının ardından kesinleşecek.
Yeni kira artış oranı henüz açıklanmadı
Temmuz 2026 kira artış oranı henüz belli olmadı. Kiracılar ve ev sahipleri, 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verilerinin ardından yeni tavan artış oranını öğrenebilecek.
Kira artış oranı nasıl hesaplanır?
Kira artış oranı hesaplanırken mevcut aylık kira bedeli, TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE değişim oranıyla çarpılır. Elde edilen artış tutarı mevcut kiraya eklendiğinde yeni dönemde ödenecek aylık kira bedeli bulunur.
Olağan yıllık sözleşme yenilemelerinde taraflar, açıklanan yasal üst sınırı aşmamak şartıyla daha düşük bir kira artış oranında anlaşabilir.
Kira artış hesaplama formülü:
Artış tutarı: Mevcut kira bedeli × kira artış oranı ÷ 100
Yeni kira bedeli: Mevcut kira bedeli + artış tutarı
Yeni dönemde kira artışı nasıl hesaplanır?
Konut kiralarında uygulanan geçici yüzde 25’lik artış sınırının sona ermesinin ardından, olağan yıllık kira artışlarında 12 aylık ortalama TÜFE değişim oranı esas alınıyor.
Ev sahibi, normal yıllık sözleşme yenilemesinde bu oranın üzerinde doğrudan artış uygulayamaz. Kiracı ile ev sahibi anlaşırsa TÜFE sınırının altında bir artış oranı belirlenebilir.
Haziran 2026 kira artışı örnek hesaplama tablosu
Haziran 2026’da yenilenen kira sözleşmeleri için tavan artış oranı yüzde 32,24 olarak belirlendi. Buna göre farklı kira bedelleri üzerinden yapılacak örnek hesaplama şöyle:
20 bin TL kiranın zamlı fiyatı ne kadar?
Mevcut kira bedelinin 20 bin TL olduğu bir sözleşmede yüzde 32,24 oranı esas alındığında hesaplama şu şekilde yapılır:
Mevcut kira bedeli: 20.000 TL
Kira artış oranı: %32,24
Artış tutarı: 6.448 TL
Yeni aylık kira bedeli: 26.448 TL
Yeni yıllık kira bedeli: 317.376 TL
25 bin TL kiranın zamlı fiyatı ne kadar?
Aylık 25 bin TL kira ödeyen bir kiracı için yüzde 32,24’lük tavan oran üzerinden artış tutarı 8 bin 60 TL olur.
Mevcut kira bedeli: 25.000 TL
Kira artış oranı: %32,24
Artış tutarı: 8.060 TL
Yeni aylık kira bedeli: 33.060 TL
Yeni yıllık kira bedeli: 396.720 TL
30 bin TL kiranın zamlı fiyatı ne kadar?
Mevcut kira bedeli 30.000 TL ise
Mevcut kira bedeli: 30.000 TL
Kira artış oranı: %32,24
Artış tutarı: 9.672 TL
Yeni aylık kira bedeli: 39.672 TL
Yeni yıllık kira bedeli: 476.064 TL