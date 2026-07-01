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Bin 38 aday hakim ve savcı yardımcılığı mülakatından geçti: Sonuçlar erişime açıldı

Bin 38 aday hakim ve savcı yardımcılığı mülakatından geçti: Sonuçlar erişime açıldı

18:391/07/2026, Çarşamba
G: 1/07/2026, Çarşamba
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Adalet Bakanı Gürlek, yargı teşkilatına yeni katılımları duyurdu.
Adalet Bakanı Gürlek, yargı teşkilatına yeni katılımları duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, hâkim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gürlek, yargı teşkilatının insan kaynağını güçlendirmeye ve adalet hizmetlerinin niteliğini artırmaya devam ettiklerini belirterek, mülakatlarda başarılı olan toplam aday sayısının bin 38 olduğunu duyurdu. Sonuçlar, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınlandı.

Bakan Gürlek'in X'teki paylaşımına göre, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı'nı kazanarak Adalet Bakanlığınca yapılan mülakatlara katılan adaylardan,
adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı mülakatında 850, avukat-adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı mülakatında 99, idari yargı hâkim yardımcılığı mülakatında ise 50 aday başarılı
oldu.

Bin 38 aday yargı teşkilatına katıldı

Gürlek ayrıca, 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde yapılan Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı'nda soru iptali sonrasında mülakata katılan adaylara ilişkin sonuçları da paylaştı.

Buna göre, adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı mülakatında 33, avukat-adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı mülakatında 4, idari yargı hâkim yardımcılığı mülakatında ise 2 aday başarılı olarak yargı teşkilatına katılmaya hak kazandı.

Bu sonuçlarla birlikte mülakatlarda başarılı olan toplam aday sayısı 1.038'e ulaştı.
Sonuçlara Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün
erişilebileceği bildirildi.

"Görevlerinde başarılar diliyorum"

Açıklamasında göreve başlamaya hak kazanan adayları tebrik eden Gürlek,
"Yargı teşkilatımıza katılmaya hak kazanan genç meslektaşlarımızı tebrik ediyor; görevlerinde başarılar diliyorum."
ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, "Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma" vizyonu doğrultusunda güçlü, etkin ve güven veren bir yargı sistemi için çalışmaya devam edeceklerini de vurguladı.



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