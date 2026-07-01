Bin 38 aday hakim ve savcı yardımcılığı mülakatından geçti: Sonuçlar erişime açıldı

Bakan Gürlek'in X'teki paylaşımına göre, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı'nı kazanarak Adalet Bakanlığınca yapılan mülakatlara katılan adaylardan,

adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı mülakatında 850, avukat-adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı mülakatında 99, idari yargı hâkim yardımcılığı mülakatında ise 50 aday başarılı