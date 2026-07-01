Bin 38 aday hakim ve savcı yardımcılığı mülakatından geçti: Sonuçlar erişime açıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, hâkim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gürlek, yargı teşkilatının insan kaynağını güçlendirmeye ve adalet hizmetlerinin niteliğini artırmaya devam ettiklerini belirterek, mülakatlarda başarılı olan toplam aday sayısının bin 38 olduğunu duyurdu. Sonuçlar, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınlandı.
Bin 38 aday yargı teşkilatına katıldı
Gürlek ayrıca, 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde yapılan Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı'nda soru iptali sonrasında mülakata katılan adaylara ilişkin sonuçları da paylaştı.
Buna göre, adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı mülakatında 33, avukat-adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı mülakatında 4, idari yargı hâkim yardımcılığı mülakatında ise 2 aday başarılı olarak yargı teşkilatına katılmaya hak kazandı.
"Görevlerinde başarılar diliyorum"
Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, "Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma" vizyonu doğrultusunda güçlü, etkin ve güven veren bir yargı sistemi için çalışmaya devam edeceklerini de vurguladı.