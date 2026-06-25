Bakan Gürlek davayı kazandı: Özgür Özel tazminat ödeyecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel hakkında açtığı manevi tazminat davasında verilen hüküm istinaf sürecinin ardından kesinleşti. Mahkeme kararıyla tahsil edilecek 150 bin liralık tazminatın ise Türk Kızılay’a bağışlanacağı belirtildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel'e karşı açtığı manevi tazminat davasında verilen karar İstinafta kesinleşti.
Söz konusu dava, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olduğu dönemde İstanbul Gaziosmanpaşa'da gerçekleştirdiği bir mitingde yaptığı konuşmada Akın Gürlek'i hedef alan ifadeleri nedeniyle açıldı.
İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kişilik haklarına yönelik açıklamalar sebebiyle Özgür Özel'e açılan manevi tazminat davası, İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.
150 bin TL tazminat ödeyecek
İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, yapılan yargılama sonucunda CHP Manisa milletvekili Özgür Özel hakkında 20.11.2025 tarihinde 150 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
İstinaf onadı
CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, mahkeme kararına itiraz ederek istinaf başvurusu yaptı; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi Özel'in itirazını reddetti ve kararın icra sürecine taşındığı öğrenildi.
Türk Kızılay'a bağışlanacak
Manevi tazminat kapsamda tahsil edilecek tazminatın, Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından Türk Kızılay'a bağışlanacağı bildirildi.