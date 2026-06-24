Gram altın fiyatı, küresel piyasalarda artan satış baskısıyla 6 bin TL seviyesinin altına gerileyerek 5 bin 985 TL’yi gördü. Ons altının 4 bin doların altını test ettiği piyasada çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları da yakından izlenirken, yatırımcıların odağı Fed’in faiz politikası ve açıklanacak PCE enflasyon verisine çevrildi.
Gram altın fiyatı, küresel piyasalardaki satış baskısının etkisiyle 6 bin TL seviyesinin altına geriledi. Ons altının 4 bin dolar eşiğini aşağı yönlü test ettiği piyasada doların yükselişi, ETF çıkışları ve Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentiler takip ediliyor.
Gram altın fiyatı 6 bin TL'nin altına indi
Güne yaklaşık 6 bin 125 TL seviyesinden başlayan gram altın fiyatı, ilerleyen saatlerde küresel altın piyasasındaki kayıplara paralel olarak geriledi. Gram altının satış fiyatı saat 18.15 sıralarında 5 bin 985 TL’ye kadar düştü.
Yurt içi piyasalarda gram altının günlük değer kaybı yüzde 2,34 olarak kaydedildi. Böylece uzun süredir takip edilen 6 bin TL seviyesi gün içinde aşağı yönlü geçildi.
Güncel altın fiyatları - 24 Haziran 2026
Piyasalarda paylaşılan satış fiyatları şu şekilde sıralandı:
Gram altın: 5 bin 985 TL
Çeyrek altın: 9 bin 976 TL
Yarım altın: 19 bin 950 TL
Cumhuriyet altını: 39 bin 780 TL
Ons altın: Yaklaşık 4 bin dolar
Fiyatlar piyasa koşullarına, işlem yapılan kuruma ve alış-satış makasına göre değişiklik gösterebiliyor.
Ons altın 4 bin doların altını test etti
Spot altın, erken seans işlemlerinde 4 bin 50 dolara kadar gerileyerek 11 Haziran’dan bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Gün içinde sınırlı bir toparlanma görülse de altın destekli borsa yatırım fonlarından çıkışların sürmesi satış baskısını artırdı.
Ons altın, Kasım 2025’ten bu yana ilk kez 4 bin doların altına inerek 3 bin 964 dolar seviyesini gördü. Saat 17.50 sıralarında ise yüzde 2,37 kayıpla yaklaşık 4 bin 14 dolardan işlem gördü.
Dolar ve faiz beklentileri altını baskılıyor
ABD dolarının diğer para birimleri karşısında son 13 ayın en yüksek seviyesine çıkması, dolar üzerinden fiyatlanan altını yabancı yatırımcılar açısından daha maliyetli hale getirdi.
Fed’in para politikasına ilişkin beklentilerdeki değişim de altın üzerindeki baskıyı artırdı. Geçen haftaki toplantı öncesinde yıl içinde bir faiz artışı öngörülürken, güncel piyasa fiyatlamaları üç faiz artışı ihtimalinin güçlendiğine işaret etti.
Faizlerin yükselmesi veya uzun süre yüksek seviyelerde kalması, faiz getirisi bulunmayan altına yönelik yatırım talebini sınırlayabiliyor.
ABD-İran görüşmeleri yakından izleniyor
Şubat ayının sonunda başlayan savaşın ardından altın fiyatlarında yaklaşık yüzde 23 oranında değer kaybı yaşandı. ABD ile İran arasındaki nükleer görüşmelere ilişkin karşılıklı açıklamalar ise piyasalardaki belirsizliğin sürmesine neden oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın süresiz nükleer denetimleri kabul ettiğini öne sürdü. Tahran yönetimi ise bu iddiayı reddederek böyle bir taviz verilmediğini açıkladı.
Tarafların, İran’ın yurt dışında dondurulan fonlarının serbest bırakılmasına ilişkin ayrıntılar üzerinde de henüz uzlaşamadığı belirtildi.
Piyasaların odağında PCE verisi var
Yatırımcılar, Fed’in gelecek dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin yeni işaretler için perşembe günü açıklanacak Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi’ni takip edecek.
Fed’in yakından izlediği enflasyon göstergelerinden biri olan PCE verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi, faiz artışı ihtimallerini ve dolar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı güçlendirebilir.
Ons altındaki haftalık kayıp yüzde 5’e, aylık gerileme ise yüzde 10’a yaklaştı. Altın fiyatlarının yönünde PCE verisinin yanı sıra doların seyri, faiz beklentileri ve jeopolitik gelişmeler belirleyici olacak.