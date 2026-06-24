Ons altın 4 bin doların altını test etti





Spot altın, erken seans işlemlerinde 4 bin 50 dolara kadar gerileyerek 11 Haziran’dan bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Gün içinde sınırlı bir toparlanma görülse de altın destekli borsa yatırım fonlarından çıkışların sürmesi satış baskısını artırdı.





Ons altın, Kasım 2025’ten bu yana ilk kez 4 bin doların altına inerek 3 bin 964 dolar seviyesini gördü. Saat 17.50 sıralarında ise yüzde 2,37 kayıpla yaklaşık 4 bin 14 dolardan işlem gördü.