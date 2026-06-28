Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da kapsamlı elektrik kesintisi! 20 ilçe çok sayıda mahalle etkilenecek kesintiler 9 saati bulacak

BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da kapsamlı elektrik kesintisi! 20 ilçe çok sayıda mahalle etkilenecek kesintiler 9 saati bulacak

16:1828/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

BEDAŞ, İstanbul’un 20 ilçesinde gerçekleştirilecek planlı elektrik kesintileri konusunda vatandaşları uyardı. Kurumun resmî internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, şebeke bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın kent genelindeki bazı mahallelere belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. BEDAŞ’ın “Planlı Çalışmalar” ekranında paylaşılan bilgilere göre, kesintilerin bazı bölgelerde 8 ila 9 saate kadar sürmesi bekleniyor. İşte 29 Haziran tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.

İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki elektrik dağıtım şebekesini yöneten Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), şebeke yenileme, bakım-onarım ve planlı yatırım çalışmaları kapsamında 29 Haziran Pazartesi günü megakentin birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. BEDAŞ tarafından yayımlanan güncel kesinti takvimine göre; başta Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Arnavutköy, Küçükçekmece ve Avcılar olmak üzere birçok ilçenin belirli mahalle ve sokaklarına çalışma saatleri boyunca enerji verilemeyecek. İşte 29 Haziran Pazartesi günü İstanbul’da elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçe ve mahalleler.

#BEDAŞ
#İstanbul
#istanbul elektrik kesintisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Haziran Ayı Enflasyonu Ne Zaman Açıklanacak? 2026 Temmuz Kira Artış Oranı Ne Kadar Olacak?