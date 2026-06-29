Sözlü Sınavda;

a) İlgilinin atanacağı pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi (40),

b) Atatürk İlke İnkılap tarihi (20),

c) Genel kültür (20),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20) puan esas alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı olunabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

Nihai Başarı Listesinin belirlenmesinde; adayların merkezi sınav ve sözlü sınavda aldıkları puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayan sıralama dikkate alınacak olup, puanların eşit olması halinde sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı ile diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.