Adalet Bakanlığının 15 bin personel alımına ilişkin ilk başvuru sonuçları açıklandı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) tarafından yayımlanan duyuruya göre, 334 personel alımı için toplam 19 bin 218 kişi başvuruda bulundu. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından psikolog, sosyal çalışmacı, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, aşçı ve hizmetli kadroları için 1003 aday mülakata çağrılacak. Mülakata katılmaya hak kazanan adayların listesi de erişime açıldı. İşte Adalet Bakanlığı personel alımı mülakata çağrılacaklar listesi.
Adalet Bakanlığının 15 bin personel alımı kapsamında ilk başvuru sonuçları açıklandı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) tarafından yayımlanan duyuruya göre, 334 personel alımı için toplam 19 bin 218 kişi başvuruda bulundu. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından psikolog, sosyal çalışmacı, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, aşçı ve hizmetli kadroları için 1003 aday sözlü sınava çağrılacak. Mülakata katılmaya hak kazanan adayların listesi CTE tarafından erişime açıldı.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren kurumlarda istihdam edilmek üzere 334 Sözleşmeli Pozisyon İçin Personel Alım İlanı 06.06.2026 tarihinde Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde ve Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu personel alım ilanına ilişkin başvurular 07.06.2026 tarihinde başlamış ve 22.06.2026 tarihi itibarıyla sona ermiştir.
Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinde yer alan “…sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının üç katı kadar aday çağırılır…” hükmü gereği, başvurusunu tamamlayan 19.218 adayın başvurularının incelenmesi ve her bir pozisyon için ayrı ayrı olmak üzere KPSSP3 puanı esas alınarak en yüksek puandan başlanmak suretiyle sıralanması sonucu aşağıda yer alan tabloda belirlenen kontenjan sayısının 3(üç) katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanmıştır.
Sözlü Sınavda;
a) İlgilinin atanacağı pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi (40),
b) Atatürk İlke İnkılap tarihi (20),
c) Genel kültür (20),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20) puan esas alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı olunabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.
Nihai Başarı Listesinin belirlenmesinde; adayların merkezi sınav ve sözlü sınavda aldıkları puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayan sıralama dikkate alınacak olup, puanların eşit olması halinde sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı ile diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.
Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adaylar Sınava Gelirken;
1- Fotoğraflı kimlik belgesini,
2- www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı tarafından sunulan “Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama” başlıklı hizmetten edinilen mezun belgesinin çıktısını yanında bulundurması gerekmektedir.
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını sorgulama ekranından öğrenebilecek olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınav işlemleri Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü hizmet binasında (Hacı Bayram Mahallesi Agâh Efendi Caddesi No: 12/1 Altındağ/ ANKARA) yapılacaktır.