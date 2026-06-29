iPhone 18 nasıl olacak, iPhone 18 Pro Max teknik özellikleri neler?

Apple, yeni nesil iPhone 18 serisini eylül ayında tanıtmaya hazırlanırken, lansmanın ardından cihazların kısa süre içinde Türkiye pazarında da satışa sunulması bekleniyor. Yeni seride özellikle ekran teknolojisinde dikkat çekici yeniliklerin öne çıkacağı belirtiliyor. Daha parlak görüntü sunan, enerji verimliliği artırılmış ve gelişmiş yenileme hızına sahip paneller üzerinde çalışan Apple Inc., kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Pro modellerde ise kamera tarafında önemli geliştirmelerin yer alacağı konuşuluyor. İşte iPhone 18 teknik ve tasarım özellikleri.
Phone 18 serisi hakkında sızıntılar netleşmeye başladı. Eylül 2026’da sahneye sadece Pro modelleri ve markanın ilk katlanabilir telefonu çıkarken, standart iPhone 18 ve yeni uygun fiyatlı versiyon iPhone 18e için 2027’nin bahar aylarını beklememiz gerekecek.
Daha küçük Dinamik Ada, 2 nm A20 Pro çip, değişken diyaframlı kamera ve uydu üzerinden internet gibi birçok yenilik Apple’ın yeni amiral gemisine gelebilir. Macrumors'un haberine göre, iPhone 18 Pro serisiyle gelmesi beklenen yeni özellikler şöyle:
iPhone 18 Pro modelleri için önceki modellerden farklı olarak özel bir kırmızı tonda renkte iPhone 18 Pro modelinin geleceği konuşuluyor.
Face ID sisteminde kullanılan kızılötesi aydınlatıcı bileşeninin iPhone 18 Pro modellerinde ekranın altına taşınacağı ve bunun da cihazlarda Dinamik Ada tasarımının küçülmesini sağlayacağı iddia ediliyor.
Yeni Pro modellerin, üç arka kamerayı barındıran “plato” tasarımı dahil olmak üzere iPhone 17 Pro modelleriyle aynı genel tasarıma sahip olması bekleniyor. Buna 6,3 inç ve 6,9 inç ekran boyutları da dahil. Daha yüksek enerji verimliliğine sahip ekranlar, daha uzun pil ömrüne katkı sağlayabilir.
Her iki iPhone 18 Pro modelindeki ana 48 megapiksel Fusion kameranın değişken diyaframa sahip olacağı söyleniyor. Bu özellik, kullanıcıların kamera lensinden geçerek sensöre ulaşan ışık miktarını kontrol etmesine olanak tanıyacak. Böylece alan derinliği üzerinde daha fazla kontrol sağlanabilecek. Ancak akıllı telefonların boyut kısıtlamaları nedeniyle daha küçük görüntü sensörlerine sahip olan iPhone’larda bu iyileştirmenin pratikte ne kadar anlamlı olacağı henüz net değil.
Apple’ın yeni nesil A20 Pro çipinin TSMC’nin birinci nesil 2 nm üretim sürecini kullanması bekleniyor. Buna karşılık A19 Pro çipi 3 nm sürecine dayanıyor. 2 nm mimari ve yeni bir paketleme tasarımı sayesinde A20 Pro çipinin performans ve enerji verimliliğinde yıllık bazda önemli iyileştirmeler sunması bekleniyor. Apple’a göre C1X modem, C1 modeme kıyasla iki kata kadar daha hızlı ve şimdiye kadar bir iPhone’da kullanılan en enerji verimli modem. Bu gelişmelerin iPhone 18 Pro modellerindeki üçüncü nesil C2 modem ile devam etmesi bekleniyor. N2 çip: iPhone 17 modellerinin çoğu ve iPhone Air, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 desteği sağlayan Apple tasarımı N1 çipiyle geliyor.
Kaydırma hareketleri olmadan çalışan daha basit bir Kamera Kontrol düğmesi gelebilir. MagSafe şarj için arka taraftaki Ceramic Shield tasarımında değişiklikler yapılabilir ve daha buzlu cam benzeri bir görünüm sunulabilir. Uydu bağlantısı üzerinden web’de gezinme özelliği gelebilir. iPhone 18 Pro Max’in, daha büyük bir bataryaya yer açmak için iPhone 17 Pro Max’ten biraz daha kalın olabileceği söyleniyor.
iPhone 18 fiyatı ne kadar olacak?
Apple henüz iPhone 18 modelinin resmi fiyatını açıklamış değil. Ancak önceki iPhone modellerinin fiyatlandırması incelendiğinde, iPhone 18’in başlangıç fiyatının yaklaşık 799 dolar seviyesinde olması bekleniyor.