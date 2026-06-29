iPhone 18 nasıl olacak, iPhone 18 Pro Max teknik özellikleri neler?

Daha küçük Dinamik Ada, 2 nm A20 Pro çip, değişken diyaframlı kamera ve uydu üzerinden internet gibi birçok yenilik Apple’ın yeni amiral gemisine gelebilir. Macrumors'un haberine göre, iPhone 18 Pro serisiyle gelmesi beklenen yeni özellikler şöyle:

iPhone 18 Pro modelleri için önceki modellerden farklı olarak özel bir kırmızı tonda renkte iPhone 18 Pro modelinin geleceği konuşuluyor.