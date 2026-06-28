LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER 2026: Lise tercihleri ne zaman başlayacak, kontenjanlar belli oldu mu? İl il lise taban puanları





LGS 2026 taban puanları ve yüzdelik dilimler açıklandı mı?





Okulların 2026 yılına ait yerleştirme taban puanları ve okul bazlı yüzdelik dilimleri henüz belli olmadı. Bu veriler, tercih ve yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oluşacak.





Öğrenciler tercih döneminde, önceki yılın taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini referans olarak değerlendirebilecek. Ancak taban puanların her yıl sınav sonuçlarına, tercih yoğunluğuna ve okul kontenjanlarına göre değişebileceği göz önünde bulundurulmalı.





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