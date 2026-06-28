TBMM Genel Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin çalışma hayatı ile görev sonrası haklarına ilişkin önemli düzenlemeler içeren Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni bu hafta görüşecek. Teklife göre, sözleşmeli erbaş ve er olarak en az 7 yıl hizmet verenler; infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, idari gözetim personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıta memuru, itfaiye eri, şoför ve destek personeli kadrolarına atanabilecek. İşte TSK personeline gelen yeni haklar.

1 /5 Haftalık çalışmalarına 30 Haziran Salı günü başlayacak Genel Kurul, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili düzenlemeleri de içeren Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak. Düzenlemeyle uzman erbaşlardan sözleşmeli erlere kadar birçok personeli ilgilendiren önemli değişiklikler hayata geçirilecek.

2 /5 TSK personeline yeni haklar neler olacak? Teklifle, Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini yapanlar hariç olmak üzere, Silahlı Kuvvetlerden her ne sebeple olursa olsun ayrılan subaylar, Kanun'da yer alan istisnalar dışında muvazzaf olarak tekrar Silahlı Kuvvetler hizmetine alınamayacak.

3 /5 Milli Savunma veya İçişleri bakanlıklarının nam ve hesabına tıp ve diş hekimliği fakültelerinde okutularak subaylığa nasbedilenler yükümlülük süresini tamamlamadan mahkeme veya disiplin kurulu kararına dayanılarak ilişiği kesilenler ile tabi olduğu mevzuat uyarınca istifa edenler, hesaplanacak süre boyunca diş hekimliği ya da hekimlik mesleklerini icra edemeyecek.

4 /5 Sözleşmeli erbaş ve erler bekçi, zabıta, infaz koruma memuru ve itfaiye eri olabilecek mi? Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az 7 hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, kamu kurum ve kuruluşlarının infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, idari gözetim personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıta memuru, itfaiye eri, şoför ve destek personeli kadro ve sözleşmeli pozisyonlarına kontenjan ve atama izinleri dahilinde atanabilecek.