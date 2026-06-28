2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşaması maçları tamamlandı ve son 32 turu eşleşmeleri netleşti. L Grubu’nun son hafta mücadelesinde İngiltere, Panama’yı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. K Grubu’nun son maçında ise Portekiz ile Kolombiya golsüz berabere kaldı. İlk iki karşılaşmasını kazanan Kolombiya, aldığı bu beraberlikle puanını 7’ye yükselterek grubunu lider tamamladı. Portekiz ise 5 puanla ikinci sırayı alarak son 32 turuna yükseldi. Peki, Dünya Kupası’nda bugün hangi maçlar oynanacak, kimin maçı var? İşte bugünkü maçlar ve 32 turu eşleşmeleri.

1 /5 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası grup aşamasının tamamlanmasıyla birlikte yerini nefes kesen eleme turlarına bırakıyor. İngiltere'nin Panama'yı 2-0 yenerek moral depoladığı, Kolombiya ve Portekiz'in ise taktiksel bir beraberlikle el ele son 32 turuna yükseldiği grup aşaması geride kalırken, futbolseverler gözünü bugünün fikstürüne çevirmiş durumda. Turnuva takvimine göre bugün, grup aşamasında vizesini alan takımların kozlarını paylaşacağı son 32 turu (eleme aşaması) müsabakaları başlayacaktır. Bu aşamadan itibaren hata payının olmadığı, kaybedenin evine döneceği tek maçlık eleme usulü karşılaşmalar oynanacaktır. Peki bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 28 Haziran Dünya Kupası son 16 maçları.

2 /5 Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 20:00 Galler - İspanya UEFA U19 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv 22:00 Güney Afrika - Kanada FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 TRT 1

3 /5 22:00 Almanya - Danimarka UEFA U19 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv

4 /5 Yarın kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 18:00 İtalya - Sırbistan UEFA U19 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv 20:00 Brezilya - Japonya FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 TRT 1