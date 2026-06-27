2026 FIFA Dünya Kupası'nda milyarlarca insanı ekrana kilitleyen grup aşaması heyecanı 28 Haziran gecesi oynanacak maçların ardından tamamlanacak. Şuana kadar gruplarında ilk iki sırayı alan ve en iyi üçüncüler arasına giren takımların netleşmesiyle birlikte, turnuvanın kaderini belirleyecek olan son 32 turu eşleşmeleri de resmiyet kazandı. Artık telafisi olmayan, kaybedenin bavulunu topladığı eleme aşamasında futbol dünyasını tam anlamıyla dev maçlar ve erken finaller bekliyor. Peki, Dünya Kupası'nda son 32 turunda hangi takım hangi takımla eşleşti? İşte kupanın seyrini değiştirecek o tarihi eşleşmeler...
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması yarın sabah oynanacak 6 maçla birlikte tamamlanacak. Son 32 turunda ise birçok eşleşme belli oldu. Turnuvanın favorileri eleme turunda birbirinden zorlu rakiplerle eşleşirken, futbolseverleri heyecan dolu karşılaşmalar bekliyor.
Grup maçlarının ardından yoluna devam eden takımlar, son 32 turunda çeyrek finale yükselmek için kozlarını paylaşacak. Özellikle Almanya-Paraguay, Fransa-İsveç, Hollanda-Fas ve Brezilya-Japonya mücadeleleri dikkat çeken eşleşmeler arasında yer alıyor.
2026 Dünya Kupası'nda son 32 turunda hangi takım hangi takımla eşleşti?
Dünya Kupası'nın son 32 turunda belli olan eşleşmeler:
🇩🇪 Almanya-Paraguay 🇵🇾
🇫🇷 Fransa-İsveç 🇸🇪
🇿🇦 Güney Afrika-Kanada 🇨🇦
🇳🇱 Hollanda-Fas 🇲🇦
🇺🇸 ABD-Bosna Hersek 🇧🇦
🇧🇷 Brezilya-Japonya 🇯🇵
🇨🇮 Fildişi Sahili-Norveç 🇳🇴
🇦🇷 Arjantin-Yeşil Burun Adaları 🇨🇻
🇦🇺 Avustralya-Mısır 🇪🇬
SON 32 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?
2026 Dünya Kupası son 32 turu maçları 28 Haziran Pazar günü itibari ile başlayacak.