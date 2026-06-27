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H Grubu’nda sürpriz veda: Eski Galatasaraylı yıldızın Dünya Kupası rüyası bitti

H Grubu’nda sürpriz veda: Eski Galatasaraylı yıldızın Dünya Kupası rüyası bitti

07:4427/06/2026, Cumartesi
G: 27/06/2026, Cumartesi
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2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu üçüncü ve son hafta mücadelelerinde dev bir karşılaşma oynandı. Grubun sonucu merakla beklenen maçında İspanya, karşı karşıya geldiği güçlü rakibi Uruguay'ı 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla İspanya son 32 turuna kalırken Uruguay Dünya Kupası’na veda etti. Uruguay - İspanya maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

2026 Dünya Kupası H Grubu 3. hafta maçında İspanya, Uruguay'ı 1-0 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu. 


İspanyollara galibiyeti getiren tek golü 42. dakikada Alex Baena kaydetti. Karşılaşma ardından 7 puana yükselen İspanya grubunu lider tamamlayarak son 32 turuna adını yazdırdı. 


2 puanda kalan Uruguay ise turnuvaya veda etti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Fernando Muslera, ikinci yarıda yerini Sergio Rochet'e bıraktı. 


Öte yandan Uruguay'da Agustin Canobbio 90+5'te kırmızı kart görerek direkt oyun dışı kaldı.

URUGUAY - İSPANYA MAÇ ÖZETİ

Uruguay - İspanya maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


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