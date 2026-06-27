H Grubu’nda sürpriz veda: Eski Galatasaraylı yıldızın Dünya Kupası rüyası bitti

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu üçüncü ve son hafta mücadelelerinde dev bir karşılaşma oynandı. Grubun sonucu merakla beklenen maçında İspanya, karşı karşıya geldiği güçlü rakibi Uruguay'ı 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla İspanya son 32 turuna kalırken Uruguay Dünya Kupası’na veda etti. Uruguay - İspanya maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /5 2026 Dünya Kupası H Grubu 3. hafta maçında İspanya, Uruguay'ı 1-0 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu.



2 /5 İspanyollara galibiyeti getiren tek golü 42. dakikada Alex Baena kaydetti. Karşılaşma ardından 7 puana yükselen İspanya grubunu lider tamamlayarak son 32 turuna adını yazdırdı.



3 /5 2 puanda kalan Uruguay ise turnuvaya veda etti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Fernando Muslera, ikinci yarıda yerini Sergio Rochet'e bıraktı.



4 /5 Öte yandan Uruguay'da Agustin Canobbio 90+5'te kırmızı kart görerek direkt oyun dışı kaldı.