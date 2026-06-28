Denize girme yasağı getirilen iller: İstanbul’da denize girmek yasak mı?

Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 28 Haziran 2026’da İstanbul, Sakarya, Tekirdağ, Kırklareli ve Kocaeli’nin bazı sahil bölgelerinde denize girme yasağı getirildi. İstanbul’da yasak kararının Arnavutköy ilçesindeki sahil ve plajları kapsadığı açıklandı.

Denize girme yasağı hangi illerde uygulanıyor?

Denize girme yasağı, 28 Haziran 2026 itibarıyla olumsuz hava koşulları, yüksek dalga boyu ve tehlikeli akıntılar nedeniyle beş ildeki bazı sahil ve plajlarda uygulanmaya başladı. Kararların, denize girecek kişilerin can güvenliğini korumak amacıyla alındığı bildirildi.

Yasak kararları İstanbul’un Arnavutköy, Sakarya’nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca, Tekirdağ’ın Saray, Kırklareli’nin Vize ve Kocaeli’nin Kandıra ilçelerini kapsıyor.

İstanbul’da denize girmek yasak mı?

İstanbul’da denize girme yasağı, Arnavutköy ilçesi genelindeki sahil ve plajlarda uygulanıyor. Yüksek dalga boyu nedeniyle ilçedeki plajlarda denize girişlere izin verilmeyeceği duyuruldu.

Verilen bilgilere göre yasak kararı İstanbul’un tamamını değil, Arnavutköy ilçesindeki sahil ve plajları kapsıyor.

Denize girmenin yasaklandığı bölgeler

28 Haziran’da denize girişlerin yasaklandığı il ve ilçeler şöyle:

Sakarya: Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki tüm plajlar

Tekirdağ: Saray ilçesindeki sahil ve plajlar

Kırklareli: Vize ilçesindeki, Kıyıköy dahil tüm plajlar

İstanbul: Arnavutköy ilçesi genelindeki sahil ve plajlar

Kocaeli: Kandıra ilçesindeki tüm plajlar

Sakarya’da rip akıntısı uyarısı

Sakarya’nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde yapılan ölçümlerde dalga boyunun yer yer 1 metreyi aştığı belirtildi. Bölgede can güvenliği açısından risk oluşturan rip akıntısının etkili olduğu bildirildi.

Bu nedenle üç ilçedeki tüm plajlarda denize girişler yasaklandı.

Kıyıköy ve Kandıra’da plajlar kapatıldı

Kırklareli’nin Vize ilçesindeki tüm plajlarda olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girme yasağı getirildi. Yasak kapsamına Kıyıköy’deki plajların da dahil olduğu açıklandı.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki tüm plajlarda da olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor. Tekirdağ’ın Saray ilçesinde de benzer gerekçelerle yasak kararı uygulanıyor.