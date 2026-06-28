KPSS BAŞVURU TARİHLERİ 2026: KPSS başvuruları ne zaman başlayacak, kılavuz yayınlandı mı?

2026 KPSS başvuru tarihleri, ÖSYM sınav takviminin açıklanmasıyla lisans, ön lisans ve ortaöğretim adayları için netleşti. KPSS başvuruları ne zaman başlayacak, sınavlar hangi tarihte yapılacak, başvuru kılavuzu yayımlandı mı ve 2026 KPSS sınav ücreti belli oldu mu? İşte ÖSYM tarafından duyurulan başvuru, sınav ve sonuç tarihleri…
2026 KPSS başvuru tarihleri, ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimiyle belli oldu. Lisans başvuruları 1 Temmuz’da, ön lisans başvuruları 29 Temmuz’da, ortaöğretim başvuruları ise 27 Ağustos’ta başlayacak.
2026 KPSS başvuru tarihleri belli oldu
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların katılacağı 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı’nın takvimini açıkladı. 2026 KPSS başvuru tarihleri ve sınav günleri lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyleri için ayrı ayrı belirlendi.
Takvime göre lisans düzeyindeki sınavlar eylül, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki sınavlar ise ekim ayında gerçekleştirilecek. Başvuru koşulları ve sınav ücretleri, ilgili başvuru kılavuzlarının yayımlanmasıyla kesinleşecek.
2026 KPSS lisans başvuruları ne zaman?
2026-KPSS Lisans başvuruları 1 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar, başvurularını 13 Temmuz 2026 saat 23.59’a kadar tamamlayabilecek.
Lisans düzeyindeki Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumları için aynı başvuru takvimi uygulanacak.
Başvuru takvimi şöyle:
- Başlangıç tarihi: 1 Temmuz 2026
- Son başvuru tarihi: 13 Temmuz 2026
- Son başvuru saati: 23.59
KPSS lisans sınavları hangi tarihte yapılacak?
2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Alan Bilgisi sınavları ise iki güne yayılan oturumlarla uygulanacak.
Lisans düzeyindeki sınav tarihleri şöyle:
- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür: 6 Eylül 2026
- KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. gün: 12 Eylül 2026
- KPSS Lisans Alan Bilgisi 2. gün: 13 Eylül 2026
Alan Bilgisi sınavlarının ilk günü 12 Eylül Cumartesi, ikinci günü ise 13 Eylül Pazar günü yapılacak.
2026 KPSS ön lisans başvuruları ne zaman?
İki yıllık yükseköğretim programlarından mezun olan veya ilgili başvuru koşullarını taşıyan adayların katılacağı 2026-KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz’da başlayacak.
Ön lisans takvimi şöyle:
- Başvuru tarihleri: 29 Temmuz-10 Ağustos 2026
- Sınav tarihi: 4 Ekim 2026
- Sonuç tarihi: 30 Ekim 2026
Adaylar, başvuru süreci açıldığında işlemlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden takip edebilecek.
2026 KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman?
Lise mezunu adayların katılacağı 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı için başvurular 27 Ağustos’ta başlayacak ve 8 Eylül’de sona erecek.
Ortaöğretim düzeyindeki sınav takvimi şöyle:
- Başvuru tarihleri: 27 Ağustos-8 Eylül 2026
- Sınav tarihi: 25 Ekim 2026
- Sonuç tarihi: 19 Kasım 2026
2026 KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı mı?
2026 KPSS Lisans Başvuru Kılavuzu henüz yayımlanmadı. Başvuru kılavuzunun erişime açılmasıyla birlikte sınav ücretleri, ödeme işlemleri, başvuru koşulları ve adayların katılabileceği oturumlara ilişkin ayrıntılar kesinleşecek.
Mevcut takvime göre lisans başvuruları 1-13 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Adayların başvuru işlemlerinden önce ÖSYM tarafından yayımlanacak güncel kılavuzu incelemesi gerekiyor.
2026 KPSS başvuru ücreti açıklandı mı?
2026 KPSS Lisans başvuru ücretleri henüz resmî olarak açıklanmadı. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumları için uygulanacak ücretlerin başvuru kılavuzuyla birlikte duyurulması bekleniyor.
2025 yılında Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için 570 lira, Alan Bilgisi sınavlarının her bir oturumu için ise 350 lira ücret alınmıştı. Ancak önceki yıl uygulanan ücretler, 2026 yılında da aynı tutarların geçerli olacağı anlamına gelmiyor.
Adayların sınav ücretlerini, ödeme tarihlerini ve başvuru koşullarını 2026 KPSS Başvuru Kılavuzu üzerinden kontrol etmesi önem taşıyor.