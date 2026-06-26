



SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı’nın 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları henüz belli olmadı. Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan bu büyük alımda aranan şartlar da ÖSYM tarafından paylaşılacak olan resmi duyuru metni ve tercih kılavuzuyla birlikte netlik kazanacak.