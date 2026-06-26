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Sağlık Bakanlığı 26 Bin Personel Alımı Ne Zaman? Başvuru Şartları ve Branş Dağılımı

Sağlık Bakanlığı 26 Bin Personel Alımı Ne Zaman? Başvuru Şartları ve Branş Dağılımı

17:5326/06/2026, Cuma
G: 26/06/2026, Cuma
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Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere gerçekleştireceği 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı, Resmi Gazete’de yayımlanan kontenjan ve branş dağılımının ardından adayların bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Personel alımında KPSS puanı, öğrenim durumu ve kadro bazlı özel şartlar başvurularda belirleyici olacak. İşte başvuru şartları, kontenjan ve branş dağılımı.

Sağlık Bakanlığı tarafından planlanan 26 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin süreç yakından takip ediliyor. KPSS puanı esas alınarak gerçekleştirilecek personel alımına ilişkin ilanın Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte kadro ve branş dağılımı da netlik kazandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı personel alımı için takvim henüz resmi olarak ilan edilmedi. Ancak Resmi Gazete’de yayımlanan kontenjan dağılımı, sürecin fiilen başladığını gösteriyor. Önceki yılların uygulamaları baz alındığında, ÖSYM’nin Nisan veya Mayıs aylarında tercih kılavuzunu yayımlaması ve başvuruları alması bekleniyor. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ais.osym.gov.tr adresi üzerinden tercihlerini gerçekleştirebilecekler.


SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı’nın 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları henüz belli olmadı. Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan bu büyük alımda aranan şartlar da ÖSYM tarafından paylaşılacak olan resmi duyuru metni ve tercih kılavuzuyla birlikte netlik kazanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak personelin branş ve kadro dağılımları aşağıdaki gibidir:

Branş Adı / Alınacak Personel Sayısı

Uzman Doktor 22.983

Doktor 3.652

Sağlık Teknikeri 25

Ebe 9

Hemşire 2

Diyetisyen 1

#Sağlık Bakanlığı
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