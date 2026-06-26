Proje okulları atama sonuçları bugün açıklanacak mı, neden açıklanmadı? MEB Proje Okulları öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak?

2026 yılı proje okulları öğretmen atama sonuçları için bekleyiş sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce proje okullarına yönelik yönetici görevlendirme sonuçları 16 Haziran'da açıklanırken, gözler bugün ilan edilecek öğretmen atama sonuçlarına çevrildi. Başvuruda bulunan binlerce öğretmen, sonuçların erişime açılıp açılmadığını ve sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, proje okulları öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar MEB Personel Genel Müdürlüğü üzerinden nasıl sorgulanır? İşte 2026 proje okulları atama sonuç ekranı ve merak edilen detaylar...

1 /4 Proje okulları öğretmen atama sonuçları için heyecan doruğa ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen proje okullarına öğretmen görevlendirme sürecinde başvurularını tamamlayan binlerce öğretmen, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Daha önce proje okullarına yönelik yönetici görevlendirme sonuçlarını duyuran Bakanlık, şimdi ise öğretmen atamalarına ilişkin sonuçları erişime açmaya hazırlanıyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte görev yeri değişen öğretmenlerin atama süreci ve ilişik kesme işlemleri de başlayacak.

2 /4 ATAMA SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR? Atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Personel Genel Müdürlüğü tarafından duyurulacak. Proje okullarında görev almak için başvuruda bulunan öğretmenler, sonuçlarını personel.meb.gov.tr adresi üzerinden görüntüleyebilecek. Atama yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 26 Haziran 2026 tarihinden, yöneticilerin ise 10 Temmuz 2026 tarihinden itibaren yapılacak.

3 /4 ATAMA/GÖREVLENDİRMELER a) Atama/Görevlendirmeler, adayların tercihleri dikkate alınarak atama takviminde belirlenen tarihte Bakanlıkça yapılacaktır. b) Atama/Görevlendirme sonuçları, Bakanlığın resmî internet adresinden ilan edilecektir. c) Duyurulan kontenjanlar; atama/görevlendirme aşamasında yargı kararı uygulamalarına, okul normlarının değişmesine bağlı olarak Bakanlıkça güncellenebilecektir. ç) Spor liselerinin beden eğitimi ile güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar ve müzik öğretmenliğine atanmak üzere tercihte bulunanların atamaları, il millî eğitim müdürlüklerince Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin dördüncü bölümünde yer alan hükümler doğrultusunda yapılacak iş ve işlemler sonucu gerçekleştirilecektir.