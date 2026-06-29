Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 29 Haziran Dünya Kupası son 32 turu maç programı

Dünya Kupası’nda son 32 turu heyecanı tüm hızıyla sürerken, futbolseverleri bugün dev eşleşmeler ve nefes kesen mücadeleler bekliyor. Turnuvanın favorilerinden Brezilya, turnuvanın disiplinli ekibi Japonya karşısında bir üst tur vizesi ararken; Avrupa devi Almanya, Güney Amerika’nın güçlü temsilcisi Paraguay ile kozlarını paylaşacak. Gecenin bir diğer kritik karşılaşmasında son dönemin yükselen değeri Fas, güçlü Hollanda karşısında sürpriz arayacak; günün son maçında ise Norveç ile Fildişi Sahili, son 16 biletini kapabilmek için karşı karşıya gelecek. İşte turnuvada kader anlarının yaşanacağı bugün oynanacak maçlar ve Dünya Kupası son 32 turu maç programının tüm detayları.