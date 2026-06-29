Gençlik ve Spor Bakanlığı yaz okulu kayıt başvurusu: GSB spor okuluna kimler katılıyor, ücretsiz mi, hangi branşta eğitim verilecek?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocuk ve gençlerin yaz aylarında hem vakitlerini daha verimli geçirmesi hem de sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları bu yıl da uygulanacak.