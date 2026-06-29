Gençlik ve Spor Bakanlığı yaz okulu kayıt başvurusu: GSB spor okuluna kimler katılıyor, ücretsiz mi, hangi branşta eğitim verilecek?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları’nda yaz dönemi kayıtları başladı. 03-18 yaş grubundaki çocuk ve gençlerin ücretsiz yararlanabileceği GSB Spor Okulları için kayıtlar e-Devlet kapısı üzerinden de online başvuru yapabilecek. İşte GSB yaz okulunda eğitim verilecek branşlar.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocuk ve gençlerin yaz aylarında hem vakitlerini daha verimli geçirmesi hem de sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları bu yıl da uygulanacak.
GSB Spor Okullarına kimler ücretsiz kayıt olacak, yaş şartı nedir?
03-18 yaş grubundaki çocuk ve gençlerin ücretsiz yararlanabileceği GSB Spor Okulları için kayıtlar alınmaya başlandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı yaz okulu kayıt başvurusu nereden yapılacak?
Her yıl binlerce öğrencinin spor yapmak için tercih ettiği GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okullarındaki eğitimlerden yararlanmak isteyenler, Türkiye’nin 81 ilindeki Gençlik ve Spor İl veya İlçe Müdürlüklerine giderek başvurulabileceği gibi e-Devlet kapısı üzerinden de online başvuru yapabilecek. Uzman antrenörler eşliğinde verilecek eğitimlerin ardından tüm katılımcılara Spor Bilgi Sistemi üzerinden sporcu kartı oluşturulacak.
GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okullarında yetenekleriyle ön plana çıkan sporcu çocuklar; spor kulüplerine, Anadolu Yıldızlar Ligi ve Okul Spor faaliyetlerine yönlendirilecek. GSB Spor Okullarının temsili açılışı ise, 29 Haziran’da gerçekleştirilecek.
GSB yaz spor okulunda hangi branşlarda eğitim veriliyor?
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okullarında futboldan basketbola, yüzmeden tenise, voleyboldan cimnastiğe kadar farklı branşlarda eğitim verildiğini belirterek, ailelere çocuklarını bakanlık tesislerine getirmeleri çağrısında bulundu.