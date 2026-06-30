ÖĞRENCİ AFFI MECLİS GÖRÜŞMELERİ SON DURUM 2026! Öğrenci affı ne zaman çıkacak, kimler faydalanacak?

Yükseköğretim hayatı çeşitli nedenlerle yarım kalan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren öğrenci affı düzenlemesi için kritik süreç başladı. Azami öğrenim süresini dolduran, okuldan ilişiği kesilen ya da kendi isteğiyle kaydını sildiren vatandaşlar için hazırlanan yeni düzenlemede sona gelinirken, AK Parti grubunun Yükseköğretim Kanunu üzerinde yürüttüğü çalışmalarda önemli aşama kaydedildi. Gözler, düzenlemenin Meclis’e sunulacağı tarihe çevrildi.
Milyonlarca kişinin eğitim hayatına yeniden dönüş umudu taşıdığı öğrenci affı düzenlemesinde süreç hızlandı. Uzun süredir üzerinde çalışılan Yükseköğretim Kanunu değişikliği kapsamında hazırlanan taslakta son rötuşlar yapılırken, affın kapsamı ve kimleri kapsayacağına ilişkin detaylar da netleşmeye başladı. Eğitimine ara vermek zorunda kalan ya da ilişiği kesilen öğrenciler, düzenlemenin yasalaşacağı tarihi merakla bekliyor.
ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK VE NE ZAMAN YASALAŞACAK?
Yükseköğrenim kurumlarındaki kayıt haklarını kaybeden kişilerin mağduriyetini gidermek amacıyla hazırlanan yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu'ndaki mesaisi yakından takip ediliyor. Kulislere yansıyan son bilgilere ve parti kurmaylarının açıklamalarına göre, taslak metni üzerindeki teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından kanun teklifinin kısa süre içinde resmi olarak TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor.
ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?
Düzenlemeyle iki farklı grup kapsama alınıyor. Birinci grup, 2022 yılında yürürlüğe giren Geçici Madde 83'ten çeşitli nedenlerle yararlanamayan öğrencilerden oluşuyor. İkinci grubu ise 1 Temmuz 2022'den bu yana kendi isteğiyle ilişiği kesilenler dahil her ne sebeple olursa olsun yükseköğretimle ilişiği kesilenler ile bir programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar oluşturuyor. Düzenleme; hazırlık dahil tüm sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrencileri kapsıyor.
KİMLER KAPSAM DIŞINDA?
Terör suçu, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanlar düzenlemeden yararlanamayacak. Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı ve oluşumlara üyelik ya da irtibat nedeniyle ilişiği kesilenler de kapsam dışında tutuluyor.
BAŞVURU VE KAYIT SÜRECİ
Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin, maddenin TBMM'de kabul edilerek Resmi Gazetede yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde, ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurması gerekiyor. Başvurusu kabul edilenler 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Askerlik görevini sürdürenlere de kolaylık sağlanıyor: Maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevinde bulunanlar, terhislerini izleyen iki ay içinde başvurmaları halinde aynı haklardan yararlanabilecek.