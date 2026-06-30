Orzax halka arz sonuçları açıklandı mı? ORZAX kişi başı kaç lot verir?

Basın toplantısında konuşan Orzax CEO’su Yunus Emre Alimoğlu, “Çeyrek asrı geride bıraktık. Orzax’ı ilmek ilmek dokuyarak Türkiye’nin lider markası haline getirdik ve altı yıldır bu liderliğimizi aralıksız sürdürüyoruz. Son üç yılda kutu bazında reel olarak yüzde 27 büyüme gerçekleştirdik. 2025 yılında ise yüzde 30 oranında büyüme kaydettik. Bu büyüme serüvenimizi sürdürebilmek için çeşitli yatırımlar yapmamız gerekiyor. Bu yatırımlardan biri kapasite artışı. 2028 yılına kadar bugün 36 milyon kutuya ulaşan üretim kapasitemizi 72 milyon kutuya çıkarmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda İstanbul’da yaklaşık 300 milyon TL’lik bir yatırım gerçekleştireceğiz. Öte yandan biz, Ar-Ge yatırımlarına ciddi kaynak ayıran bir firmayız. İlk Ar-Ge yatırımımızı 2017 yılında, probiyotiklerin ham madde sentezi alanında gerçekleştirdik. Yedi yıllık yoğun çalışmanın ardından bugün 21 probiyotik suşunu seri ölçekte üretebilecek seviyeye ulaştık. Bu probiyotiklerimizi Almanya’daki genom bankasına kaydettirdik. Tarım Bakanlığı izin süreçlerini tamamlamamızın ardından bunları hem kendi ürünlerimizde kullanacağız hem de yurt içindeki talep eden firmalara ve global pazarlara sunacağız” dedi.