Memur Zammı 2026: En Düşük Memur Maaşı Kaç TL Olacak? Enflasyon Farkı Zam Oranı Ne Kadar, Yüzde Kaç?

Memur ve memur emeklilerinin Temmuz 2026 maaş zammı, haziran ayı enflasyonunun 3 Temmuz’da açıklanmasıyla kesinleşecek. 5 aylık enflasyon farkına göre memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı yüzde 12,4 oldu. Emekliler ise şimdiden yüzde 16,6 oranında zammı garantiledi. 3 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon rakamları ile memur ve emekli Temmuz zammı tablosu belli olacak. TÜFE rakamlarının TÜİK tarafından kamuoyuna duyurulmasıyla birlikte, memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayı kesin zam oranı netlik kazanacak. Peki en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte yeni maaş tablosu.

1 /13 Milyonlarca kamu çalışanının gözü kulağı, Temmuz ayında netleşecek olan memur maaş zammı oranlarına çevrilmiş durumda. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak memur maaşı temmuz zammı miktarını belirleyecek en kritik veri olan haziran ayı enflasyon rakamları, TÜİK tarafından açıklandıktan sonra kesinlik kazanacak.

2 /13 Mayıs ayı itibarıyla %12,40'lık kümülatif enflasyon farkına eklenen %7'lik toplu sözleşme payı, nihai tablonun şekillenmesinde temel rol oynuyor. İşte 2026 memur zammı son durum.

3 /13 Enflasyona farkı ne kadar oldu? Memur maaşlarında ve emekli memur aylıklarında 5 aylık enflasyona göre yüzde 12,41 oranında maaş farkı ortaya çıktı SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında 5 aylık enflasyon farkı yüzde 16,61 oldu. 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memur maaşı haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Haziran ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Temmuz tarihinde açıklanacak.

4 /13 Memur toplu sözleşme zammı ne kadar olacak? Memurlar yılın ikinci 6 ayı için yüzde 7 toplu sözleşme zammının yanında 6 aylık enflasyon farkı alacak. Temmuz ayında maaş zammının ne olacağı haziran ayında açıklanacak enflasyona bağlı olacak. İşte Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın konuya ilişkin kaleme aldığı yazı: "Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranı, enflasyon senaryolarına göre şöyle olacak:

5 /13 Merkez Bankasının beklenti anketine göre: Enflasyon anketteki beklentiye paralel gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde yüzde 18,4, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 14,1 oranında zam yapılacak.

6 /13 Merkez Bankasının enflasyon raporuna göre: Merkez Bankasının yıl sonu için öngördüğü yüzde 26 enflasyon tahminine ulaşılması için haziran ayında enflasyonun yüzde 1,11 olması gerekiyor. Enflasyon bu doğrultuda gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 17,9, memur maaşı ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 13,7 oranında zam yapılacak.

7 /13 Son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2022-2025 yıllarını kapsayan son dört yıllık dönemde aylık enflasyon haziranda 2,38 olarak gerçekleşti. Haziran enflasyonu bu oranda çıkarsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 19,4, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise 15,1 oranında artacak.

8 /13 Bu yılın ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 12,2, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 18,6 oranında zam yapıldı.

9 /13 En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Ocak Temmuz döneminde en düşük memur maaşı 50.503 TL’den 61 bin 890 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 22.671 TL’den 27.888 TL’ye yükseltildi.

10 /13 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli aylıklarına 2024 yılı ocak ayından beri her 6 ayda bir zam yapılıyor. 2025 yılındaki zamlar son 6 aylık enflasyon oranında gerçekleşti. Bu yılın ocak ayında zam yapılırken ise memur maaşları 6 aylık enflasyondan yüksek çıktığı için memur maaş zammı oranı dikkate alınarak 20 bin TL olarak belirlendi.

11 /13 Temmuz ayında 6 aylık enflasyon doğrultusunda zam yapılırsa en düşük emekli aylığı temmuz ayında beklenti anketine göre 23.680 TL, Merkez Bankasının enflasyon tahminine göre 23.580 TL, son dört yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23.880 TL olacak.

12 /13 Bu veriler doğrultusunda yapılacak memur maaşı hesaplama işlemleriyle birlikte; aile yardımı, derece, kademe ve unvan fark etmeksizin tüm kamu görevlilerinin gelirleri yeniden belirlenecek.