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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA 30 HAZİRAN 2026! İşte gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatlarında son rakamlar

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA 30 HAZİRAN 2026! İşte gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatlarında son rakamlar

11:3830/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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Altın piyasasında haziran ayının son işlem gününde hareketlilik sürüyor. Küresel piyasalarda merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentiler ve yatırımcıların temkinli duruşu, ons altın başta olmak üzere değerli metal fiyatları üzerinde etkisini sürdürüyor. İç piyasada ise hem yatırımcılar hem de düğün sezonu nedeniyle altın almayı planlayan vatandaşlar, 30 Haziran sabahı gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki son değişimleri yakından takip ediyor.

Haziran ayının son gününde altın piyasasında gözler yeniden fiyat ekranlarına çevrildi. Küresel ekonomide faiz beklentileri ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler altının yönünü belirlemeye devam ederken, yurt içinde yatırımcılar ile düğün hazırlığında olan vatandaşlar güncel alış ve satış fiyatlarını araştırıyor. Gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım ve tam altında son durum merak konusu oldu.

GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Gram altın alış: 5.974,55

Gram altın satış: 5.975,47

ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Çeyrek altın alış: 9.794,00

Çeyrek altın satış: 9.921,00

ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI

Ons altın alış: 3.979,53

Ons altın satış: 3.980,17

YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Yarım altın alış: 19.566,00

Yarım altın satış: 19.799,00

TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Tam altın alış: 38.889,00

Tam altın satış: 39.665,69

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 39.030,00

Cumhuriyet altını satış: 39.486,00

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