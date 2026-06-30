Bugün kimin maçı var, hangi maçlar saat kaçta? 30 Haziran Salı bugün oynanacak maçlar

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası, grup aşamasının ardından ilk kez uygulanan son 32 turu mücadeleleriyle tüm heyecanıyla devam ediyor. "Kaybeden evine döner" formatıyla oynanan eleme etabının ilk maçlarında büyük sürprizler ve kıyasıya rekabetler yaşandı. Şu ana kadar oynanan kritik karşılaşmaların ardından Kanada, Brezilya, Paraguay ve Fas adlarını son 16 turuna yazdırmayı başaran ilk takımlar oldu. Turnuvanın favorilerinden Almanya'yı penaltı atışlarında saf dışı bırakan Paraguay ile Hollanda'yı yine penaltılarla turnuvanın dışına iten Fas, bu turun en dikkat çeken başarılarına imza attı. Son 16 yolundaki diğer biletler için Fransa - İsveç, Meksika - Ekvador ve İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi kritik eşleşmelerle heyecan sürmeye devam ediyor.