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Bugün kimin maçı var, hangi maçlar saat kaçta? 30 Haziran Salı bugün oynanacak maçlar

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar saat kaçta? 30 Haziran Salı bugün oynanacak maçlar

09:1130/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçları devam ediyor. Hollanda'yı penaltı atışları sonucunda 3-2 yenen Fas, son 16 turuna adını yazdırdı. Almanya'yı normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta seri penaltı atışlarının ardından 4-3 mağlup eden Paraguay, son 16 turuna çıktı. Brezilya 90+6. dakikada bulduğu golle son 16 turuna yükseldi. Bugün de oynanacak maçlar ile tur atlayan ülkeler netleşmeye devam edecek. İşte 30 Haziran Salı bugün oynanacak maçlar.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası, grup aşamasının ardından ilk kez uygulanan son 32 turu mücadeleleriyle tüm heyecanıyla devam ediyor. "Kaybeden evine döner" formatıyla oynanan eleme etabının ilk maçlarında büyük sürprizler ve kıyasıya rekabetler yaşandı. Şu ana kadar oynanan kritik karşılaşmaların ardından Kanada, Brezilya, Paraguay ve Fas adlarını son 16 turuna yazdırmayı başaran ilk takımlar oldu. Turnuvanın favorilerinden Almanya'yı penaltı atışlarında saf dışı bırakan Paraguay ile Hollanda'yı yine penaltılarla turnuvanın dışına iten Fas, bu turun en dikkat çeken başarılarına imza attı. Son 16 yolundaki diğer biletler için Fransa - İsveç, Meksika - Ekvador ve İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi kritik eşleşmelerle heyecan sürmeye devam ediyor.

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak?

04:00 Hollanda 2-3 Fas FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 TRT 1

20:00 Fildişi Sahili - Norveç FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 TRT 1

Yarın hangi maçlar oynanacak?

00:00 Fransa - İsveç FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 TRT 1

04:00 Meksika - Ekvador FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 TRT 1

19:00 İngiltere - Demokratik Kongo FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 TRT 1

20:00 Danimarka - İspanya UEFA U19 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv

22:00 Galler - Almanya UEFA U19 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv

23:00 Belçika - Senegal FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 TRT 1

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