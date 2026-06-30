Hava bugün nasıl olacak? Avrupa'yı kasıp kavuran sıcaklar Türkiye'de! 30 Haziran Meteoroloji hava durumu tahmini raporu

Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına aldı. Batı ve güney kesimlerde termometreler 40 dereceyi buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Meteoroloji'den bugün için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

1 /7 Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 30 Haziran 2026 hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

2 /7 Hava sıcaklıklarının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

3 /7 MARMARA Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. BURSA °C, 36°C Az bulutlu ve açık ÇANAKKALE °C, 35°C Az bulutlu ve açık İSTANBUL °C, 32°C Az bulutlu ve açık

4 /7 EGE Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 31°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 38°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık

5 /7 AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 35°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 37°C Az bulutlu ve açık BURDUR °C, 34°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 32°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 33°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 33°C Az bulutlu ve açık KONYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık

6 /7 BATI KARADENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 31°C Az bulutlu ve açık BARTIN °C, 34°C Az bulutlu ve açık KASTAMONU °C, 33°C Az bulutlu ve açık ZONGULDAK °C, 28°C Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 33°C Az bulutlu ve açık RİZE °C, 27°C Az bulutlu SAMSUN °C, 30°C Az bulutlu TRABZON °C, 27°C Az bulutlu