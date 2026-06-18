HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2026! Haziran ayı enflasyon beklentisi ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

Bu durumda 20 bin lira olan en düşük emekli maaşı 23 bin 638 liraya yükselecek. 25 bin lira olan emekli maaşı 29 bin 548, 30 bin lira olan maaş da 35 bin 457 liraya çıkacak. En düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 511 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 770 liradan 31 bin 640 liraya yükselecek.