HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2026! Haziran ayı enflasyon beklentisi ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları, enflasyon beklentilerine ilişkin yeni projeksiyonları ortaya koydu. Finansal piyasa temsilcileri, reel sektör ve profesyonellerin katılımıyla hazırlanan anket, Haziran enflasyonuna dair beklentilerin şekillenmesinde belirleyici olurken, vatandaşlar da “enflasyon beklentisi ne kadar oldu?” sorusuna yanıt aramaya başladı.
Merkez Bankası’nın her ay düzenli olarak yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’nin Haziran sonuçları açıklandı. Türkiye ekonomisinin kısa vadeli enflasyon görünümüne ışık tutan veriler, yılın ikinci yarısına yönelik fiyatlama davranışları açısından kritik önem taşırken, gözler Haziran enflasyon rakamlarına çevrildi.
HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Ankette haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,36 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi Temmuz zammı için hesapları değiştirdi. Artış Ocak'ta %4,84, Şubat'ta %2,96, Mart'ta %1,94, Nisan'da %4,18 ve Mayıs ayında %1,71 olmuştu.
TEMMUZ MEMUR MAAŞI ZAM ORANI NE OLACAK?
5 aylık verilerle birlikte SGK ve Bağ-Kur emeklileri Mayıs'ta yüzde 16,61, memur ve memur emeklileri de yüzde 12,41 oranında maaş zammını garantiledi. Anket sonuçlarına göre Haziran enflasyonu yüzde 1,36 olacak. Haziran ayı enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı %18,19, memur ve memur emeklilerinin zammı ise %7'lik toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla birlikte %13,93 olacak.
Bu durumda 20 bin lira olan en düşük emekli maaşı 23 bin 638 liraya yükselecek. 25 bin lira olan emekli maaşı 29 bin 548, 30 bin lira olan maaş da 35 bin 457 liraya çıkacak. En düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 511 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 770 liradan 31 bin 640 liraya yükselecek.