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Türkiye Milli Futbol Takımı puan durumları: Dünya Kupası puan durumu, grupta ülkelerin sıralaması

Türkiye Milli Futbol Takımı puan durumları: Dünya Kupası puan durumu, grupta ülkelerin sıralaması

09:3926/06/2026, Cuma
G: 26/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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2026 Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ABD ile karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımı müsabakadan 3-2 galibiyetle ayrılırken 3 puanla grubu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. İşte Dünya Kupası puan durumu, grupta ülkelerin sıralaması ve eleme maçları.


FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu 3. maçında Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri takımları, ABD’nin Los Angeles kentindeki Los Angeles Stadyumu’nda karşılaştı. Türkiye Milli Futbol Takımı, ABD'yi 3-2 mağlup etti ve şampiyonaya 3 puanla veda etti. İşte Dünya Kupası puan durumu, grupta ülkelerin sıralaması.

Dünya Kupası son 32 turu eşleşmesi

2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasında son maçlar oynanıyor. Turnuvada A, B ve C grubu tamamlanırken son 32 turundaki ilk eşleşme belli oldu. 

Güney Afrika-Kanada,

Hollanda-Fas

ABD-Bosna Hersek

Brezilya-Japonya.

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