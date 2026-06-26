2026 Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ABD ile karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımı müsabakadan 3-2 galibiyetle ayrılırken 3 puanla grubu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. İşte Dünya Kupası puan durumu, grupta ülkelerin sıralaması ve eleme maçları.

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FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu 3. maçında Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri takımları, ABD’nin Los Angeles kentindeki Los Angeles Stadyumu’nda karşılaştı. Türkiye Milli Futbol Takımı, ABD'yi 3-2 mağlup etti ve şampiyonaya 3 puanla veda etti. İşte Dünya Kupası puan durumu, grupta ülkelerin sıralaması.

2 /6 Dünya Kupası son 32 turu eşleşmesi 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasında son maçlar oynanıyor. Turnuvada A, B ve C grubu tamamlanırken son 32 turundaki ilk eşleşme belli oldu. Güney Afrika-Kanada, Hollanda-Fas ABD-Bosna Hersek Brezilya-Japonya.

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