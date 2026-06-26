GEDİZ Elektrik duyurdu: İzmir’de kapsamlı elektrik kesintisi! 7 ilçe çok sayıda mahalle etkilenecek kesintiler 9 saati bulacak

BUCA

26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Adatepe Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden 2/9. Sokak, 24. Sokak, 25. Sokak, 27. Sokak, 29, 29/1. Sokak, 3. Sokak, 3/1. Sokak, 30. Sokak, 32. Sokak ve 9. Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3739079’dur.

26 Haziran 2026 tarihinde saat 01.00 ile 01.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Adatepe, Barış, Menderes ve Yaylacık mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID numarası 3739674’tür.

26 Haziran 2026 tarihinde saat 18.00 ile 18.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Adatepe, Barış, Menderes ve Yaylacık mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID numarası 3739676’dır.

26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Menderes Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden 118. Sokak, 118/3. Sokak, 144. Sokak, 144/2. Sokak, 144/3. Sokak, 144/4. Sokak, 146. Sokak, 147. Sokak, 149/1. Sokak ve Adnan Kahveci Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3739677’dir.

26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 29 Ekim Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden 2131. Sokak, 2140. Sokak, 2141. Sokak, 2202. Sokak, 2203. Sokak, 2205. Sokak, 2206. Sokak, 2208. Sokak, 2209. Sokak, 2210. Sokak, 2211. Sokak, 2253. Sokak, 2254. Sokak, 2256. Sokak, 2256/1. Sokak, Arazi İçi Sokak, Atatürk Caddesi, Orta Tepe Sokak ve Şehit Er Arif Serçe Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3739693’tür.

26 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Karacaağaç Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesintiden 4010. Sokak, 4022. Sokak, Meşelik Yolu Sokak, Yolüstü Mevkii Sokak ve Yolüstü Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3740007’dir.