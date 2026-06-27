Sağlık Bakanlığı diş hekimi alımı başvuru ekranı 2026! Sağlık Bakanlığı diş hekimi alımı ne zaman, kura çekimi hangi tarihte?

Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı ilk atama kurasında diş hekimliği kadrolarına gösterilen yoğun ilgi, yeni alım beklentisini artırdı. İlk kurada 521 kadro için 17 bini aşkın başvuru yapılırken, ikinci dönem ilanında diş hekimi ve eczacı kontenjanlarının yer almaması dikkat çekti. Bakanlık, beklenen atamaların Ekim ayında yapılacağını duyurdu.
Kamuda görev bekleyen binlerce diş hekimi ve eczacının gözü yeni atama takvimine çevrildi. Haziran ayında yayımlanan ikinci dönem kura ilanında bu iki meslek grubuna kontenjan ayrılmazken, Sağlık Bakanlığı yeni atamaların Ekim ayında düzenlenecek üçüncü dönem kurasında gerçekleştirileceğini açıkladı.
521 diş hekimi kadrosuna 17 bin başvuru yapıldı
Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2026 yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için 521 kişilik kadroya toplam 17 bin 6 kişi başvurdu.
2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI BAŞVURULARI 2 TEMMUZA KADAR SÜRECEK
2026 yılı 2. dönem kurası için başvurular bugün başladı ve 2 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 18.00'e kadar devam edecek. Adaylar başvurularını EKİP (Entegre Kurumsal İşlem Platformu) sistemi üzerinden yapabilecek.
BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvuru sonuçları 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü açıklanacak; sonuçlara itirazlar 20-21 Temmuz tarihleri arasında kabul edilecek ve itiraz sonuçları 23 Temmuz'da ilan edilecek.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Başvuru sonuçları 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü açıklanacak; sonuçlara itirazlar 20-21 Temmuz tarihleri arasında kabul edilecek ve itiraz sonuçları 23 Temmuz'da ilan edilecek.
ÜÇ AYRI KURA YAPILACAK
Sağlık Bakanlığı, geçmiş dönemlerde geleneksel olarak yılda iki defa (genellikle ilkbaharda Mart, sonbaharda ise Eylül-Ekim aylarında) gerçekleştirdiği atama kuralarında bu yıl değişikliğe giderek süreci üç ayrı döneme yaydı. Bu yeni planlamanın ilk adımı olarak, 13 Mart 2026 tarih ve 33195 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1. dönem ilanında uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı unvanlarına yer verilmişti. Paylaşılan son bilgilere göre ise bugün ilana çıkan 2. dönem kurası sadece hekim kadroları ile sınırlandırıldı. Eczacı ve diş hekimi kadroları için ise Ekim ayında yayımlanması planlanan 3. dönem kurası adres gösterildi.
Eczacı ve Diş Hekimi Kadrolarında Hak Kaybı Yaşanmayacak
Mevcut kurada eczacı ve diş tabibi unvanlarına yer verilmemesi, bu branşlarda alım yapılmayacağı anlamına gelmiyor. 2023 yılında yürürlüğe giren ve adayların katıldıkları her kura dönemi için +1 puan elde ettikleri "puanlı kura sistemi" kapsamındaki haklar eksiksiz olarak korunuyor. Dolayısıyla hak kaybı yaşamayacak olan eczacı ve diş hekimi adayları, beklenen tüm açık kadroların yer alacağı Ekim ayındaki 3. dönem kurasında tercihlerini yapabilecekler.