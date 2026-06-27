Sağlık Bakanlığı diş hekimi alımı başvuru ekranı 2026! Sağlık Bakanlığı diş hekimi alımı ne zaman, kura çekimi hangi tarihte?

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvuru sonuçları 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü açıklanacak; sonuçlara itirazlar 20-21 Temmuz tarihleri arasında kabul edilecek ve itiraz sonuçları 23 Temmuz'da ilan edilecek.

ÜÇ AYRI KURA YAPILACAK

Sağlık Bakanlığı, geçmiş dönemlerde geleneksel olarak yılda iki defa (genellikle ilkbaharda Mart, sonbaharda ise Eylül-Ekim aylarında) gerçekleştirdiği atama kuralarında bu yıl değişikliğe giderek süreci üç ayrı döneme yaydı. Bu yeni planlamanın ilk adımı olarak, 13 Mart 2026 tarih ve 33195 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1. dönem ilanında uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı unvanlarına yer verilmişti. Paylaşılan son bilgilere göre ise bugün ilana çıkan 2. dönem kurası sadece hekim kadroları ile sınırlandırıldı. Eczacı ve diş hekimi kadroları için ise Ekim ayında yayımlanması planlanan 3. dönem kurası adres gösterildi.