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Dünya Kupası son 32 turu maçları ne zaman, saat kaçta? Son 32 turu maç programı

Dünya Kupası son 32 turu maçları ne zaman, saat kaçta? Son 32 turu maç programı

10:2328/06/2026, Pazar
G: 28/06/2026, Pazar
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası grup aşamasının tamamlanmasıyla birlikte yerini nefes kesen eleme turlarına bırakıyor. Tarihte ilk kez 48 ülkenin katılımıyla ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenlediği turnuvada, grup aşamasında oynanan 72 maçın ardından tur atlayan 32 takım belli oldu. Son 32 turunda, 12 grupta ilk 2 sırada yer alan ülkelerin yanı sıra en iyi üçüncü kontenjanından 8 takım mücadele edecek. son 32 turu maç programı da netleşti. Dünya Kupası son 32 turunda yarın 2 maç yapılacak. İşte son 32 turu maç programı.

2026 FIFA Dünya Kupası grup maçlarının tamamlanmasıyla son 32 turu eşleşmeleri belli oldu. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada oynanacak maçların programı şöyle:

Dünya Kupası son 32 turu maçları ne zaman, saat kaçta?

Son 32 Turu yarınki maçlar şöyle:

TSİ 20.00 Brezilya - Japonya (Houston Stadı)

TSİ 23.30 Almanya - Paraguay (Boston Stadı)

Bu turda eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

28 Haziran Pazar:

Güney Afrika-Kanada, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

29 Haziran Pazartesi:

Brezilya-Japonya, Houston Stadı, TSİ 20.00

Almanya-Paraguay, Boston Stadı, TSİ 23.30

30 Haziran Salı:

Hollanda-Fas, Monterrey Stadı, TSİ 04.00

Fildişi Sahilleri-Norveç, Dallas Stadı, TSİ 20.00

1 Temmuz Çarşamba:

Fransa-İsveç, New York New Jersey Stadyumu, TSİ 00.00

Meksika-Ekvador, Mexico City Stadı, TSİ 04.00

İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

Belçika-Senegal, Seattle Stadı, TSİ 23.00

2 Temmuz Perşembe:

ABD-Bosna Hersek, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 03.00

İspanya-Avusturya, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

3 Temmuz Cuma:

Portekiz-Hırvatistan, Toronto Stadı, TSİ 02.00

İsviçre-Cezayir, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 06.00

Avustralya-Mısır, Dallas Stadı, TSİ 21.00

4 Temmuz Cumartesi:

Arjantin-Yeşil Burun Adaları, Miami Stadı, TSİ 01.00

Kolombiya-Gana, Kansas City Stadı, TSİ 04.30

Dünya Kupası'nda son 32 turu eşleşmeleri-maç programı

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